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ıyla alınıyor fiyatını siz düşünün!

Lüks otomobil üreticisi Koenigsegg'in Agera R için tasarladığı dudak uçuklattı. Bu anahtarın fiyatıyla 250 tane veya bir satın alabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.04.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 16:53
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ıyla alınıyor fiyatını siz düşünün!
Anahtarıyla Ferrari alınıyor fiyatını siz düşünün!

Koenigsegg'in tasarladığı otomobiller neredeyse milyon dolarlık kişilere hitap ediyor. Öyle ki SpaceX'in roketlerinde kullanılabilecek güçteki motorlarla yarışıyorlar. Koenigsegg, Agera R modeli için de oldukça pahalı bir tasarladı.

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ıyla alınıyor fiyatını siz düşünün!
Anahtarıyla Ferrari alınıyor fiyatını siz düşünün!

Bu lüks ın fiyatı 242 bin dolar! Bu kadar pahalı olmasının sebebi ise sadece zenginlere özel olması. Anahtarın dış yüzeyi gümüşle kaplı, kenarlarında ise 40 karatlık elmaslar dizili.

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ıyla alınıyor fiyatını siz düşünün!
Anahtarıyla Ferrari alınıyor fiyatını siz düşünün!

İşte binlerce dolarlık !

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ıyla alınıyor fiyatını siz düşünün!
Anahtarıyla Ferrari alınıyor fiyatını siz düşünün!

Diğer otomobil markalarının ları nasıl? İşte marka marka otomobil anahtarları...

Porche

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ıyla alınıyor fiyatını siz düşünün!
Anahtarıyla Ferrari alınıyor fiyatını siz düşünün!

Porche ı

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ıyla alınıyor fiyatını siz düşünün!
Anahtarıyla Ferrari alınıyor fiyatını siz düşünün!

Mercedes Benz

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ıyla alınıyor fiyatını siz düşünün!
Anahtarıyla Ferrari alınıyor fiyatını siz düşünün!

Mercedes Benz ı

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