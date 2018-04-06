Anahtarıyla Ferrari alınıyor fiyatını siz düşünün!

Lüks otomobil üreticisi Koenigsegg'in Agera R için tasarladığı anahtar dudak uçuklattı. Bu anahtarın fiyatıyla 250 tane iPhone X veya bir Ferrari satın alabilirsiniz. Koenigsegg'in tasarladığı otomobiller neredeyse milyon dolarlık kişilere hitap ediyor. Öyle ki SpaceX'in roketlerinde kullanılabilecek güçteki motorlarla yarışıyorlar. Koenigsegg, Agera R modeli için de oldukça pahalı bir anahtar tasarladı. Bu lüks anahtarın fiyatı 242 bin dolar! Bu kadar pahalı olmasının sebebi ise sadece zenginlere özel olması. Anahtarın dış yüzeyi gümüşle kaplı, kenarlarında ise 40 karatlık elmaslar dizili. İşte binlerce dolarlık anahtar! Diğer otomobil markalarının anahtarları nasıl? İşte marka marka otomobil anahtarları... Porche Porche anahtarı Mercedes Benz Mercedes Benz anahtarı