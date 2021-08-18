Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi, Poco ve Black Shark telefonlar! Liste ortaya çıktı

Hangi Xiaomi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Android 12'ye güncellenecek Xiaomi, Redmi, Poco telefon modelleri nedir? Son dönemlerde bunlar gibi soruların yanıtları internette aratılıyor. Aslında merak edilen sorulara yanıt olan sızıntı bir liste var. Bu listede Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesini alacak modeller yer alıyor.