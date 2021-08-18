Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi, Poco ve Black Shark telefonlar! Liste ortaya çıktı

Google, Android 12'nin beta testine hız kesmeden devam ediyor. Yeni işletim sistemiyle birlikte Android telefonlara yeni özellikler eklenecek. Telefon üreticileri de Android 12 güncellemesi için hazırlıklarını yapıyor. Bu isimlerden biri de Xiaomi. Çinli şirket Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesi üstünde çalışıyor. Xiaomi kullanıcıları hangi telefonlara Andorid 12 güncellemesinin geleceğini merak ediyor. İnternette Android 12'ye güncellenecek Xiaomi, Redmi, Poco ve Black Shark telefonlar listesi dolanıyor. Lafı daha fazla uzatmadan listedeki telefonlara birlikte bakalım.