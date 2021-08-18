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Haberler Galeri Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi, Poco ve Black Shark telefonlar! Liste ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 18.08.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 15:41

Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi, Poco ve Black Shark telefonlar! Liste ortaya çıktı

Google, Android 12'nin beta testine hız kesmeden devam ediyor. Yeni işletim sistemiyle birlikte Android telefonlara yeni özellikler eklenecek. Telefon üreticileri de Android 12 güncellemesi için hazırlıklarını yapıyor. Bu isimlerden biri de Xiaomi. Çinli şirket Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesi üstünde çalışıyor. Xiaomi kullanıcıları hangi telefonlara Andorid 12 güncellemesinin geleceğini merak ediyor. İnternette Android 12'ye güncellenecek Xiaomi, Redmi, Poco ve Black Shark telefonlar listesi dolanıyor. Lafı daha fazla uzatmadan listedeki telefonlara birlikte bakalım.

Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi, Poco ve Black Shark telefonlar! Liste ortaya çıktı

Hangi Xiaomi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Android 12'ye güncellenecek Xiaomi, Redmi, Poco telefon modelleri nedir? Son dönemlerde bunlar gibi soruların yanıtları internette aratılıyor. Aslında merak edilen sorulara yanıt olan sızıntı bir liste var. Bu listede Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesini alacak modeller yer alıyor.

Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi, Poco ve Black Shark telefonlar! Liste ortaya çıktı

Baştan uyaralım, söz konusu Xiaomi güncelleme listesi resmi değil. Ayrıca bazı telefonlar listede yer almıyor. Ancak resmi güncelleme listesinde değişiklikler olabilir. İşte Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco ve Black Shark telefonlar...

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Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi, Poco ve Black Shark telefonlar! Liste ortaya çıktı

Xiaomi telefonlar

-Mi 11 / Pro / Ultra
-Mi 11i / Mi 11X
-Mi 11 Lite 5G / 4G
-Mi 11X Pro
-Mi 10s

Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi, Poco ve Black Shark telefonlar! Liste ortaya çıktı

-Mi 10 / Pro / 10T / 10T Pro
-Mi 10 Lite 5G / Youth / Zoom
-Mi 10i / Mi 10T Lite
-Mi Note 10 Lite
-Mi MIX FOLD

Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi, Poco ve Black Shark telefonlar! Liste ortaya çıktı

Redmi telefonlar

-Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro + / K40 Gaming
-Redmi K30 / K30 5G / K30 Pro / K30 5G Racing / K30 Zoom / K30 Ultra
-Redmi Note 10X 5G / 10X Pro
-Redmi Note 10 / 10S / 10T / 10 5G

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