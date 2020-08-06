Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Android kullanıcıları dikkat! iPhone'un özelliği yıllar sonra Android'e geldi

kullanıcıları dikkat! iPhone'un özelliği yıllar sonra Android'e geldi

Son dönemde 'teki bazı özelliklerin cephesine gelmesine alışmıştık. Mesela iOS 14'te artık ana ekrana Widget eklenebiliyor. Bu özellik uzun zamandır Android'de vardı. Ancak bu sefer işler tersine döndü. cihazlar arasında kablosuz olarak hızlı dosya aktarımı yapabilmeyi sağlayan AirDrop özelliğinin benzeri Android'e geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 11:08
Android kullanıcıları dikkat! iPhone'un özelliği yıllar sonra Android'e geldi

The Verge'de yer alan habere göre, 'ın 2011 yılında tanıttığı AirDrop teknolojisinin benzeri cihazlara geldi.

Android kullanıcıları dikkat! iPhone'un özelliği yıllar sonra Android'e geldi

Aynı habere göre, Nearby Share olarak adlandırılan ve doğrudan Google tarafından geliştirilen özellik bugün itibariyle kullanıma sunuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Android kullanıcıları dikkat! iPhone'un özelliği yıllar sonra Android'e geldi

Şu an için Pixel ve bazı Samsung cihazlarda bulunan özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde diğer cihazlara geleceği belirtiliyor.

Android kullanıcıları dikkat! iPhone'un özelliği yıllar sonra Android'e geldi

PEKİ NEARBY SHARE NASIL ÇALIŞACAK?

AirDrop ile benzer şekilde çalışan söz konusu özelliği kullandığınızda etraftaki cihazlar otomatik olarak taranıyor ve cihazı seçtiğinizde karşı tarafın onayı isteniyor.

Android kullanıcıları dikkat! iPhone'un özelliği yıllar sonra Android'e geldi

Bu işlemin ardından eşleşme sağlanıyor ve iki cihaz arasında dosya paylaşımı başlıyor.

Android kullanıcıları dikkat! iPhone'un özelliği yıllar sonra Android'e geldi

Google'dan yapılan açıklamaya göre, Nearby Share 6 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda çalışacak.

(NTV)

SON DAKİKA