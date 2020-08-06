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Android kullanıcıları dikkat! iPhone'un özelliği yıllar sonra Android'e geldi
Son dönemde Android'teki bazı özelliklerin iOS cephesine gelmesine alışmıştık. Mesela iOS 14'te artık ana ekrana Widget eklenebiliyor. Bu özellik uzun zamandır Android'de vardı. Ancak bu sefer işler tersine döndü. Apple cihazlar arasında kablosuz olarak hızlı dosya aktarımı yapabilmeyi sağlayan AirDrop özelliğinin benzeri Android'e geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.08.2020
11:07
Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
11:08
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