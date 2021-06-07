Apple, Google, Microsoft ve Mozilla birlikte hareket edecek! Güçlerini birleştirdiler!

Tarayıcılarda eklentiler olmazsa olmazlar arasında bulunuyor. Eklentiler sayesinde tarayıcılar farklı özellikler kazanıyor. Ancak birden fazla tarayıcı kullanılıyorsa veya bir tarayıcıdan diğerine geçiş yapıldığında, eklentiler sorun çıkartabiliyor. Birinde eklentinin olmaması, diğerinde çalışmaması gibi problemler oluyor. İnternetin devleri, işte bu sorunu çözmek için bir araya geldi. Apple, Google, Microsoft ve Mozilla, ortak bir web eklenti sistemi oluşturmak için çalışmalara başladı. WebExtensions Community Group ya da kısaca WECG olarak adlandırılan bu topluluk umut vadediyor.