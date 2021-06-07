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Haberler Galeri Apple, Google, Microsoft ve Mozilla birlikte hareket edecek! Güçlerini birleştirdiler!
Giriş Tarihi: 07.06.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 11:59

, , ve birlikte hareket edecek! Güçlerini birleştirdiler!

Bir tarayıcıdan diğerine geçiş yaparken veya farklı birkaç tarayıcı kullanılıyorsa, eklentilerin tüm tarayıcılarda olması problem çıkartıyor. Bir tarayıcıda olan eklentinin diğerinde olmaması, 3. parti yazılımlarla çözümler aranması kullanıcıların karşılaştıkları durumlar arasında bulunuyor. Teknoloji devleri , , ve bu sorunu kökten çözmeye karar verdi. Şirketler tarayıcı eklentileri konusunda güçlerini birleştirdi.

Apple, Google, Microsoft ve Mozilla birlikte hareket edecek! Güçlerini birleştirdiler!

Tarayıcılarda eklentiler olmazsa olmazlar arasında bulunuyor. Eklentiler sayesinde tarayıcılar farklı özellikler kazanıyor. Ancak birden fazla tarayıcı kullanılıyorsa veya bir tarayıcıdan diğerine geçiş yapıldığında, eklentiler sorun çıkartabiliyor. Birinde eklentinin olmaması, diğerinde çalışmaması gibi problemler oluyor. İnternetin devleri, işte bu sorunu çözmek için bir araya geldi. , , ve , ortak bir web eklenti sistemi oluşturmak için çalışmalara başladı. WebExtensions Community Group ya da kısaca WECG olarak adlandırılan bu topluluk umut vadediyor.

Apple, Google, Microsoft ve Mozilla birlikte hareket edecek! Güçlerini birleştirdiler!

WECG, bütün internet tarayıcılarının hızlı, güvenli ve rahat kullanılabilir olmasını hedefliyor. Çoğu tarayıcı Chromium tabanlı olduğu için Chrome eklentilerini çalıştırırken Safari ve için bu eklentilerin baştan yazılması ya da bunları çalıştırabilecek eklentiler üretilmesi gerekiyor. W3 sitesinde yapılan açıklamaya göre bu topluluğun içinde şu an , Google, ve Mozilla var. Ancak bütün tarayıcılara, eklenti geliştiricilerine ve ilgili kişilere kapılarının açık olduğunu belirtmiş durumdalar.

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Apple, Google, Microsoft ve Mozilla birlikte hareket edecek! Güçlerini birleştirdiler!

Bu topluluğun aslında 2 amacı bulunmakta. Bunlardan birincisi, eklentilerin daha kolay bir şekilde hazırlanıp bu eklentileri bütün tarayıcılarda zahmetsiz bir şekilde çalıştırabilmek. İkinci amaç ise tarayıcıların ortak dış hatlarını belirleyip bütün tarayıcıları daha hızlı, daha güvenli ve kötü niyetli kullanımlara karşı daha dayanıklı hale getirmek.

Apple, Google, Microsoft ve Mozilla birlikte hareket edecek! Güçlerini birleştirdiler!

Bu konuda detaylı bir açıklama ve Github üzerinde tüzük hazırlayan WECG, bu şartları kabul edecek herkesin topluluğa katılabileceğini ve interneti daha iyi bir yer haline getirebileceğini söylüyor. (Webtekno)

Apple, Google, Microsoft ve Mozilla birlikte hareket edecek! Güçlerini birleştirdiler!
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