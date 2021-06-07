Apple, Google, Microsoft ve Mozilla birlikte hareket edecek! Güçlerini birleştirdiler!

WECG, bütün internet tarayıcılarının hızlı, güvenli ve rahat kullanılabilir olmasını hedefliyor. Çoğu tarayıcı Chromium tabanlı olduğu için Google Chrome eklentilerini çalıştırırken Safari ve Mozilla için bu eklentilerin baştan yazılması ya da bunları çalıştırabilecek eklentiler üretilmesi gerekiyor. W3 sitesinde yapılan açıklamaya göre bu topluluğun içinde şu an Apple, Google, Microsoft ve Mozilla var. Ancak bütün tarayıcılara, eklenti geliştiricilerine ve ilgili kişilere kapılarının açık olduğunu belirtmiş durumdalar.