Apple'ın iş görüşmesinde sorduğu 31 garip soru!

1. DJ'lerin kullandığı turntable üzerine bir bardak su koyarak yavaşça hızı arttırmaya başladığınızda ilk olarak bardak kaymaya mı başlar, bardak mı devrilir yoksa su mu sıçrar? 2. En iyi arkadaşınız kimdir? 3. Karşılaştığınız ilginç bir problemi ve bu problemi nasıl çözdüğünüzü anlatır mısınız? 4. Sekiz yaşındaki bir çocuğa modemin ne olduğunu ve özelliklerini nasıl açıklardınız? 5. Dünya üzerinde hergün kaç yeni çocuk doğuyor? 6. Masanın üzerinde 100 adet madeni para duruyor. Bu paraların 10 tanesinin yazı tarafı yukarıya bakarken, geri kalan 90 tanesinin tura tarayı yukarıya bakıyor ve siz bu paraların nasıl durduğunu göremiyorsunuz. Sizden istediğimiz şey ise bu madeni paraları iki gruba ayırmanız ve her iki grupta da aynı sayıda yazı bulunması. 7. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Neler sizi heyecanlandırır?