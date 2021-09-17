Apple’ın kurucusu uzay yarışlarına katıldı

Öte yandan Privateer'ın web sitesinde şirketin 'uzayı tüm insanlık için güvenli ve erişilebilir kılmak için çalışmak' gibi bir amacı olduğu yer alıyor ancak bunun ne anlama geldiği henüz açıklanmadı.

Yayımlanan açıklamada, "'Birlikte uzağa gideceğiz. 'Birbirimize bakacağız. Sorunları birlikte çözeceğiz. Bu bir yarış ya da oyun değil. Biz tek kişi, tek şirket, tek millet değiliz. Biz tek bir gezegeniz. Biz kaşifiz. Bizler hayalperest, ve risk alanlarız. Biz insanız. Doğru ve iyi olanı yapmak için birlikte çalışmak bize kalmış" denildi.