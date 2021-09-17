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Giriş Tarihi: 17.09.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 09:23

Apple’ın kurucusu uzay yarışlarına katıldı

Son yıllarda özel şirketlerin arasında yaşanan uzay yarışına şahit oluyoruz. Jeff Bezos ve Richard Branson geçtiğimiz haftalar içinde kendi şirketleriyle uzaya yolculuk gerçekleştirmişti. Elon Musk'un kurucusu olduğu SpaceX ise astronot olmayan 4 kişiyi uzaya fırlattı. Steve Jobs'la birlikte Apple'ı kuran Steve Wozniak, uzay yarışlarına katılan son isim oldu. Wozniak, Privateer adında bir uzay şirketi kurduğunu duyurdu.

Apple’ın kurucusu uzay yarışlarına katıldı

Steve Wozniak'ın uzay girişimi Privateer Twitter'da yayınlanan ve "Diğerlerinin aksine bir özel uzay şirketi başlıyor" yazan şifreli bir mesaj ile açıklandı. Wozniak, haberle birlikte, şirketin çevre dostu olacağına dair fikirlerin yer aldığı bir video da paylaştı.

Apple’ın kurucusu uzay yarışlarına katıldı

Şirkete ilişkin daha fazla bilginin 14-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Gelişmiş Maui Optik ve Uzay Gözetleme Teknolojileri (AMOS) Konferansında açıklanacağı belirtildi.

Teknoloji firması Apple'ın kurucularından bir olan Wozniak, Apple II bilgisayarının mucidi olarak tanınıyor.

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Apple’ın kurucusu uzay yarışlarına katıldı

Wozniak, üniversitedeyken Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs ile tanıştı. Ardından ikili 1 Nisan 1976'da Apple Computer'ı kurmak için bir araya geldi.

Apple’ın kurucusu uzay yarışlarına katıldı

Wozniak, yeni uzay girişimİnde eski Apple mühendisi ve Ripcord kurucusu Alex Fielding ile çalışıyor. İkili geçmişte pek çok kez birlikte çalıştı, 2002'de GPS akıllı etiketleri geliştiren bir şirket olan Wheels of Zeus'u kurdular.

Apple’ın kurucusu uzay yarışlarına katıldı

Öte yandan Privateer'ın web sitesinde şirketin 'uzayı tüm insanlık için güvenli ve erişilebilir kılmak için çalışmak' gibi bir amacı olduğu yer alıyor ancak bunun ne anlama geldiği henüz açıklanmadı.

Yayımlanan açıklamada, "'Birlikte uzağa gideceğiz. 'Birbirimize bakacağız. Sorunları birlikte çözeceğiz. Bu bir yarış ya da oyun değil. Biz tek kişi, tek şirket, tek millet değiliz. Biz tek bir gezegeniz. Biz kaşifiz. Bizler hayalperest, ve risk alanlarız. Biz insanız. Doğru ve iyi olanı yapmak için birlikte çalışmak bize kalmış" denildi.

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