Araba koltuğunun içinden bakın neler çıktı?

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti! İçinden neler mi çıktı? Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti. YouTuber baba, arabanın içinde kesip biçme işlemi zor olacağından arabadan koltuğu sökmeye karar veriyor. Evet şimdi kesme işlemine kaldığımız yerden devam edebiliriz! Koltuğun sırt kısmından koltuğa yumuşaklık sağlayan pamuk kaplama çıkıyor. Tabii ki babamızın merakı durmak bilmiyor. YouTuber baba, koltuğun bu kısmını da kesiyor.