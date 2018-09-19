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koltuğunun içinden bakın neler çıktı?

Giriş Tarihi: 19.09.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 10:44
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koltuğunun içinden bakın neler çıktı?
Araba koltuğunun içinden bakın neler çıktı?

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

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koltuğunun içinden bakın neler çıktı?
Araba koltuğunun içinden bakın neler çıktı?

İçinden neler mi çıktı?

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koltuğunun içinden bakın neler çıktı?
Araba koltuğunun içinden bakın neler çıktı?

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

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koltuğunun içinden bakın neler çıktı?
Araba koltuğunun içinden bakın neler çıktı?

YouTuber baba, nın içinde kesip biçme işlemi zor olacağından arabadan koltuğu sökmeye karar veriyor.

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koltuğunun içinden bakın neler çıktı?
Araba koltuğunun içinden bakın neler çıktı?

Evet şimdi kesme işlemine kaldığımız yerden devam edebiliriz!

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koltuğunun içinden bakın neler çıktı?
Araba koltuğunun içinden bakın neler çıktı?

Koltuğun sırt kısmından koltuğa yumuşaklık sağlayan pamuk kaplama çıkıyor. Tabii ki babamızın merakı durmak bilmiyor.

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koltuğunun içinden bakın neler çıktı?
Araba koltuğunun içinden bakın neler çıktı?

YouTuber baba, koltuğun bu kısmını da kesiyor.

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