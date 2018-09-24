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e inen Japon aracından ilk görüntüler geldi

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), "Gezginci 1A" ve "Gezginci 1B"nin, Ryugu asteroidinin (Kozmik Elmas) yüzeyine başarılı bir şekilde indiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.09.2018 00:19 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 00:20
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e inen Japon aracından ilk görüntüler geldi
Asteroide inen Japon uzay aracından ilk görüntüler geldi
Japonya'nın aracı Hayabusa 2'nin Ryugu ine gönderdiği 2 gezginci araçtan ilk görüntüler dünyaya ulaştı.
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e inen Japon aracından ilk görüntüler geldi
Asteroide inen Japon uzay aracından ilk görüntüler geldi
Japon Araştırma Ajansı (JAXA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezginci 1A" ve "Gezginci 1B" adı verilen araçların, yer çekimi kuvvetinin zayıf olduğu Ryugu'nun yüzeyine başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.
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e inen Japon aracından ilk görüntüler geldi
Asteroide inen Japon uzay aracından ilk görüntüler geldi
JAXA ayrıca, Twitter'dan 2 gezginci aracın bir kilometre genişliğindeki Ryugu'nun yüzeyinden çektiği fotoğrafları da paylaştı.
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e inen Japon aracından ilk görüntüler geldi
Asteroide inen Japon uzay aracından ilk görüntüler geldi
JAXA ayrıca, Twitter'dan 2 gezginci aracın bir kilometre genişliğindeki Ryugu'nun yüzeyinden çektiği fotoğrafları da paylaştı.
  • 5
  • 7
e inen Japon aracından ilk görüntüler geldi
Asteroide inen Japon uzay aracından ilk görüntüler geldi
JAXA ayrıca, Twitter'dan 2 gezginci aracın bir kilometre genişliğindeki Ryugu'nun yüzeyinden çektiği fotoğrafları da paylaştı.
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e inen Japon aracından ilk görüntüler geldi
Asteroide inen Japon uzay aracından ilk görüntüler geldi
Hayabusa 2'nin ilkel bir tür astreoid olan Ryugu'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması hedefleniyor.
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e inen Japon aracından ilk görüntüler geldi
Asteroide inen Japon uzay aracından ilk görüntüler geldi
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