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insanları çözemiyor! Bir öldüğü anda meğer...

doğadaki bazı hayvanlar üzerinde inceleme yaptı. sonuçlara ulaştı. nin kanatlarındaki gizemleri ortaya çıkardılar. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.10.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 10:04
Bilim insanları çözemiyor! Bir karga öldüğü anda meğer...

Hemen her gün etrafımızda görebildiğimiz uğur böcekleri öyle bir mucizeyi üzerlerinde taşıyormuş ki...

Bilim adamları çözemiyor! Bir karga öldüğü anda meğer...

Bilim adamları çözemiyor! Bir karga öldüğü anda meğer...

insanları, böceğin kanat yapısının robotlar, uydu antenleri, mikroskobik tıbbi cihazlar hatta şemsiyenin kapanma mekanizmasının geliştirilmesine ilham olabileceğin sonucuna vardı.

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Bilim adamları çözemiyor! Bir karga öldüğü anda meğer...

Bilim adamları çözemiyor! Bir karga öldüğü anda meğer...

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) akademik dergisinde yayınlanan makalede, vücudundan çok daha geniş olmasına rağmen, nin kanatlarının açılıp kapandığında 'mükemmel bir uyum' içinde canlının vücudunu sardığına dikkat çekildi.

Bilim adamları çözemiyor! Bir karga öldüğü anda meğer...

Bilim adamları çözemiyor! Bir karga öldüğü anda meğer...

Kın kanatlı familyasından böceklerin çabucak kanatlarını açıp uçmaya başladığını ve 'kusursuz bir kanat sistemleri' olduğunu belirten Saito, "nin kanat sitemi 1000 yıldır aynı kalan şemsiyeleri de değiştirebilir" öngörüsünde bulundu.

Bilim adamları çözemiyor! Bir karga öldüğü anda meğer...

Bilim adamları çözemiyor! Bir karga öldüğü anda meğer...

Saito ve ekibi, nin kanat yapısıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için böceğin benekli kabuğunın altında yer alan 'elytra' adlı alt kanatları yakından incelemeyi planlıyor.

Bilim adamları çözemiyor! Bir karga öldüğü anda meğer...

Bilim adamları çözemiyor! Bir karga öldüğü anda meğer...

Bunun için de nin kanatlarını açışını gösteren videolar 0.1 saniyede oynatılarak izleniyor. Japon insanı çalışmalar hakkında, "İlk başa 3D yazıcılarla yapay kanat ürettim. Ancak yeterince şeffaf ve ince bir alt kanat yapmak çok zordu" bilgisini verdi.

Bilim adamları çözemiyor! Bir karga öldüğü anda meğer...

Bilim adamları çözemiyor! Bir karga öldüğü anda meğer...

Ardından ekibin sekreterinden tırnaklara sürülen fotopolimer kullanılması tavsiyesi geldi. Bu tavsiye üzerine üretilen alt kanat, a nin kanat yapısını incelemeleri için yeni bir kapı araladı.

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