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dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

insanları yıllardır kargaların bu sırrını çözemiyor!

Giriş Tarihi: 22.12.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 11:00
Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Popular Science'in haberine göre insanları, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı. Bakın bir öldükten sonra neler oluyor?

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.

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Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Bir , yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm verir. Sonra dallara konarlar ve bağırmaya başlarlar.

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Anekdotal raporlarda bazen cesedi gömercesine üstüne çeşitli nesneler, mesela dallar örttükleri söyleniyor.

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Sonra susup yas tutarmışçasına ölü kuşa bakarlar. Bu davranışa tanık olmak... "Dokunaklı" demek az gelir. Hem afallatıcı, hem de inanılmaz.

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Bu eylemi, kargaların tehlikeye verdiği bir tepki mi yoksa başka amacı olan bir davranış mı, anlamak güç.

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