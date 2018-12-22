Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Bilim insanları yıllardır kargaların bu sırrını çözemiyor! Popular Science'in haberine göre bilim insanları, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor? ''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor. Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi. Bir karga, yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm verir. Sonra dallara konarlar ve bağırmaya başlarlar. Anekdotal raporlarda bazen cesedi gömercesine üstüne çeşitli nesneler, mesela dallar örttükleri söyleniyor. Sonra susup yas tutarmışçasına ölü kuşa bakarlar. Bu davranışa tanık olmak... 'Dokunaklı' demek az gelir. Hem afallatıcı, hem de inanılmaz. Bu eylemi, kargaların tehlikeye verdiği bir tepki mi yoksa başka amacı olan bir davranış mı, anlamak güç.