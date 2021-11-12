Bilim dünyasını şaşkına çeviren teori! Evren genişledikçe büyüyorlar

Albert Einstein'ın izafiyet teorisi ilkelerine göre kara delikler birbirleriyle birleşebilir ve süreç içinde boyut olarak genişleyebilirler. Bilim insanları 2015 yılında kara delik birleşmelerinin neden olduğu dalgaları tespit ederek bu teorik tahmini doğruladı. Ancak bir sorun var, araştırmacıların kozmosta tespit ettiği kara deliklerin çoğu beklenenenden çok çok daha büyük.