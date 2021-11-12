Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bilim dünyasını şaşkına çeviren teori! Evren genişledikçe büyüyorlar
Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 14:25

Bilim dünyasını şaşkına çeviren teori! Evren genişledikçe büyüyorlar

Kara delikler evrenin en gizemli gök cisimleri arasında bulunuyor. Uzayla ilgili birçok sırrı barındırıyorlar. Bilim insanları yıllardır kara delikleri gözlemliyor ve araştırmalar yapıyor. Fakat uzmanların yeni yaptığı bir çalışma şaşırtıcı bir sonucu ortaya çıkardı. Gök bilimciler genişleyen evrenle birlikte kara deliklerin de büyüdüğünü ileri sürdü. İşte detaylar...

Bilim dünyasını şaşkına çeviren teori! Evren genişledikçe büyüyorlar

Amerikalı astronom Edwin Hubble, galaksilerin hızla uzaklaştığını gözlemleyen ilk kişiydi ve galaksiler uzaklaştıkça daha hızlı hareket ediyor gibi görünüyorlardı. Çığır açan bu keşif, evrenin genişlediğini doğruladı. Ancak bilim insanları şimdiye kadar bunun neden olduğunu tam olarak açıklayamadılar. Araştırmacılardan oluşan bir ekip, Hubble'ın ortaya koyduğu çalışmaya dayanarak şaşırtıcı bir keşif gerçekleştirdi.

Bilim dünyasını şaşkına çeviren teori! Evren genişledikçe büyüyorlar

Albert Einstein'ın izafiyet teorisi ilkelerine göre kara delikler birbirleriyle birleşebilir ve süreç içinde boyut olarak genişleyebilirler. Bilim insanları 2015 yılında kara delik birleşmelerinin neden olduğu dalgaları tespit ederek bu teorik tahmini doğruladı. Ancak bir sorun var, araştırmacıların kozmosta tespit ettiği kara deliklerin çoğu beklenenenden çok çok daha büyük.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilim dünyasını şaşkına çeviren teori! Evren genişledikçe büyüyorlar

Hawaii Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve Michigan Üniversitesindeki araştırmacılar bu kozmik bilmecenin yanıtını bulmuş olduklarına inanıyor.

Bilim dünyasını şaşkına çeviren teori! Evren genişledikçe büyüyorlar

Astrophysical Journal Letters'ta paylaşılan yeni bir makaleye göre evrenin genişlemesinin bir sonucu olarak kara deliklerin daha da büyüyebileceği öne sürüldü. Fakat bu yeni teoriye katılmayan uzmanlar var. Teoriye karşı çıkan bilim insanları, evrenin dokusunun genişlediğini, ancak gök cisimlerinin büyümediğini belirtti.

Bilim dünyasını şaşkına çeviren teori! Evren genişledikçe büyüyorlar

Konuyla ilgili konuşan bir gök bilimci, "Kara delikler birleşebiliyor. Ancak baskın oluşum ortamları, devam eden karmaşık fiziksel süreçler gibi noktalar ayrıntılı olarak bilinmiyor. Bu yüzden teoride yanlış giden bazı kısımlar var" dedi.

SON DAKİKA