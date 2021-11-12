Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:25Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 14:25
Bilim dünyasını şaşkına çeviren teori! Evren genişledikçe büyüyorlar
Kara delikler evrenin en gizemli gök cisimleri arasında bulunuyor. Uzayla ilgili birçok sırrı barındırıyorlar. Bilim insanları yıllardır kara delikleri gözlemliyor ve araştırmalar yapıyor. Fakat uzmanların yeni yaptığı bir çalışma şaşırtıcı bir sonucu ortaya çıkardı. Gök bilimciler genişleyen evrenle birlikte kara deliklerin de büyüdüğünü ileri sürdü. İşte detaylar...