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Haberler Galeri Bilim insanları açıkladı: Birkaç sene içinde Dünya dışı yaşam bulabiliriz!
Giriş Tarihi: 27.08.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 14:34

Bilim insanları açıkladı: Birkaç sene içinde Dünya dışı yaşam bulabiliriz!

Gök bilimciler yıllardır Dünya dışı yaşamı araştırıyor. Bu konu birçok çalışma yapılıyor. Hatta Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam olabileceği tahmin ediliyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Europa'yı daha yakından incelemek için 2024 Ekim ayında uzay aracı fırlatmayı planlıyor. Europa Clipper isimli uzay aracı, Nisan 2030'da Jüpiter yörüngesine girecek. Ardından yaklaşık 4 yıl boyunca yörüngede tur atarak Europa'yı inceleyecek. Diğer yandan Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları Dünya dışı yaşam aramaları çalışmalarında önemli bir gelişmeye imza attı ve ilk hayat belirtisini 2-3 yıla kadar tespit edebileceklerini duyurdu.

Bilim insanları açıkladı: Birkaç sene içinde Dünya dışı yaşam bulabiliriz!

Dünya dışı yaşamla ilgili arayışlar devam ediyor. Gök bilimciler yaşama elverişli gezegen olarak çoğunlukla Dünya'ya benzer boyut, kütle, sıcaklık ve atmosferik bileşime sahip gezegenler aradılar. Ancak, Cambridge Üniversitesi gökbilimciler, son çalışmaların Dünya'nın iki buçuk katı yarıçapa sahip olan Güneş sisteminin dışındaki gezegenlerde yaşamın olabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları açıkladı: Birkaç sene içinde Dünya dışı yaşam bulabiliriz!

Astrophysical Journal adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında bilim insanları, Dünya benzeri gezegenlerden daha çok sayıda ve gözlemlenebilir olan; sıcak okyanusla kaplı ve hidrojen açısından zengin atmosferlere sahip, "Hycean" adlı yeni bir yaşanabilir ötegezegen sınıfı tanımladı.

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Bilim insanları açıkladı: Birkaç sene içinde Dünya dışı yaşam bulabiliriz!

Hycean dünyaları Samanyolu'nda çok yaygın, bu da yaşanabilir ötegezegenlerin önceden düşünülenden çok daha fazla olabileceği anlamına geliyor.

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Dr. Nikku Madhusudhan, "Hycean'lar temelde hidrojen açısından zengin atmosferlere sahip su dünyalarıdır. Bu gezegenlere odaklanmak, Dünya'nın ötesinde yaşam bulma çabalarını hızlandıracaktır. Eğer, bu gezegenler yaşama elverişliyse iki ile üç yıl içinde ilk biyo-imzayı tespit edebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Bilim insanları açıkladı: Birkaç sene içinde Dünya dışı yaşam bulabiliriz!

Hidrojen ve okyanus sözcüklerinden Hyecan terimini üreten Madhusudhan, K2-18b olarak bilinen potansiyel olarak yaşanabilir bir mini Neptün üzerinde çalışırken, meslektaşlarıyla birlikte yeni gezegenler aramaya başladığını söyledi.

Bilim insanları açıkladı: Birkaç sene içinde Dünya dışı yaşam bulabiliriz!

1990'lardan bu yana binlerce ötegezegen bulunduğunu açıklayan Madhusudhan, yeni araştırma için Neptün'den daha küçük ama Dünya'nın yaklaşık 2,5 katı olan mini Neptünlere odaklandıklarını bildirdi.

Madhusudhan, Kasım ayında faaliyete geçecek olan James Webb uzay teleskobunun da bu gezegenleri aramaya yardımcı olacağını söyledi.

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