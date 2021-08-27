Bilim insanları açıkladı: Birkaç sene içinde Dünya dışı yaşam bulabiliriz!

Hycean dünyaları Samanyolu'nda çok yaygın, bu da yaşanabilir ötegezegenlerin önceden düşünülenden çok daha fazla olabileceği anlamına geliyor.

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Dr. Nikku Madhusudhan, "Hycean'lar temelde hidrojen açısından zengin atmosferlere sahip su dünyalarıdır. Bu gezegenlere odaklanmak, Dünya'nın ötesinde yaşam bulma çabalarını hızlandıracaktır. Eğer, bu gezegenler yaşama elverişliyse iki ile üç yıl içinde ilk biyo-imzayı tespit edebileceğimize inanıyoruz" dedi.