Bill Gates'in bu sözleri hafızalara kazındı

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden olan Bill Gates şimdiye kadar hafızalara kazınan onlarca söz söyledi. İşte o sözler... Harvard'daki profesörlerine 30 yaşında milyoner olacağını söyleyen Bill Gates'in 31 yaşında milyarder olduğu ortaya çıkmış. Gates, bilgisayar programcılığına olan merakına rağmen ilk olarak Harvard'da 1973'de hukuk okumuştu. Ancak ilgi alanı hukuk derslerinden bilgisayar ekranına doğru kayan Gates, iki sene sonra Harvard'ı bırakarak hayatı boyunca arkadaşlık yaptığı Paul Allen ile ilk işletim sistemi Micro-soft üzerinde çalışmaya başladı. Çok fazla geçmeden, gelecekte yazılımın devi olacak Microsoft doğdu ve Gates'i inanılmaz derecede zengin bir hale getirdi. Gates'in deneyimlerinden öğrenebileceğimiz birçok şey olabilir. Bu yazımızda Gates'in hayat, yatırım ve teknolojinin geleceği hakkındaki 41 sözünü sizlerle paylaşıyoruz. TEKNOLOJİNİN GELECEĞİ VE İŞ HAKKINDA 1. 'Nerd'lere iyi davranın. Kendinizi onun yanında çalışıyor bulma ihtimaliniz var. 2. Başarıyı kutlamak güzel, ama başarısızlıkların derslerine kulak vermek daha önemlidir. 3. Başarı alçak bir öğretmendir. Akıllı insanları kaybetmeyecekleri konusunda baştan çıkarır. 4. İki yıl sonra olacak değişiklikleri her zaman abartıyor, 10 sene sonrakileri de küçümsüyoruz. Hareketsizliğin sizi uyuşturmasına izin vermeyin. 5. Televizyon gerçek hayat değildir. Gerçek hayat insanları, kahvehaneyi bırakıp işe giderler.