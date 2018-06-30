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'in bu sözleri hafızalara kazındı

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden olan şimdiye kadar hafızalara kazınan onlarca söz söyledi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 30.06.2018 19:32 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 19:52
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'in bu sözleri hafızalara kazındı
Bill Gates'in bu sözleri hafızalara kazındı
Harvard'daki profesörlerine 30 yaşında milyoner olacağını söyleyen 'in 31 yaşında milyarder olduğu ortaya çıkmış. Gates, bilgisayar programcılığına olan merakına rağmen ilk olarak Harvard'da 1973'de hukuk okumuştu. Ancak ilgi alanı hukuk derslerinden bilgisayar ekranına doğru kayan Gates, iki sene sonra Harvard'ı bırakarak hayatı boyunca arkadaşlık yaptığı Paul Allen ile ilk işletim sistemi "Micro-soft" üzerinde çalışmaya başladı.
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'in bu sözleri hafızalara kazındı
Bill Gates'in bu sözleri hafızalara kazındı
Çok fazla geçmeden, gelecekte yazılımın devi olacak Microsoft doğdu ve Gates'i inanılmaz derecede zengin bir hale getirdi. Gates'in deneyimlerinden öğrenebileceğimiz birçok şey olabilir. Bu yazımızda Gates'in hayat, yatırım ve teknolojinin geleceği hakkındaki 41 sözünü sizlerle paylaşıyoruz.
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'in bu sözleri hafızalara kazındı
Bill Gates'in bu sözleri hafızalara kazındı

TEKNOLOJİNİN GELECEĞİ VE İŞ HAKKINDA

1. "'Nerd'lere iyi davranın. Kendinizi onun yanında çalışıyor bulma ihtimaliniz var."

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'in bu sözleri hafızalara kazındı
Bill Gates'in bu sözleri hafızalara kazındı
2. "Başarıyı kutlamak güzel, ama başarısızlıkların derslerine kulak vermek daha önemlidir."
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'in bu sözleri hafızalara kazındı
Bill Gates'in bu sözleri hafızalara kazındı
3. "Başarı alçak bir öğretmendir. Akıllı insanları kaybetmeyecekleri konusunda baştan çıkarır."
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'in bu sözleri hafızalara kazındı
Bill Gates'in bu sözleri hafızalara kazındı
4. "İki yıl sonra olacak değişiklikleri her zaman abartıyor, 10 sene sonrakileri de küçümsüyoruz. Hareketsizliğin sizi uyuşturmasına izin vermeyin."
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'in bu sözleri hafızalara kazındı
Bill Gates'in bu sözleri hafızalara kazındı
5. "Televizyon gerçek hayat değildir. Gerçek hayat insanları, kahvehaneyi bırakıp işe giderler."
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