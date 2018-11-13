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Binaların dayanıklılığı 'pas önleyici çözelti'yle artacak

Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, geliştirdikleri pas önleyici çözeltiyle hem beton içine konulan demirin ömrünü uzatmayı hem de yapıların e dayanıklılıklarını arttırmayı amaçlıyor.

AA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 11:17
Binaların dayanıklılığı 'pas önleyici çözelti'yle artacak

Üniversitesi'nde (DÜ) görevli akademisyenler, hem beton içine konulan demirin ömrünü uzatmak hem de yapıların e dayanıklılıklarını artırmak amacıyla "pas önleyici çözelti" geliştirdi.

Binaların dayanıklılığı 'pas önleyici çözelti'yle artacak

e dayanıklı yapılar üzerine çalışan DÜ Mühendislik Fakültesi makine ve inşaat bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Hüsnü Gerengi ve Prof. Dr. Yılmaz Koçak, fakültenin korozyon laboratuvarında yapılan deneylerde, ürettikleri "" ile paslanmanın önüne geçmeyi başardı.

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Binaların dayanıklılığı 'pas önleyici çözelti'yle artacak

Uzun soluklu denemeler sonucunda başarıya ulaşan akademisyenler, Bilimsel Araştırma Projeleri'ne (BAP) başvurarak destek aldı.

Binaların dayanıklılığı 'pas önleyici çözelti'yle artacak

'a da gönderilen projenin ön onayı alındı. Çözeltinin kısa sürede üretim aşamasına geçilerek inşaat sektöründe kullanılması hedefleniyor.

Binaların dayanıklılığı 'pas önleyici çözelti'yle artacak

"İNŞAAT DEMİRİ ZAMANLA PASLANIYOR VE DAYANIKSIZLAŞIYOR"

DÜ Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüsnü Gerengi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 yılında Marmara ve lerinin yaşandığını ve bunun ülke için acı tecrübe olduğunu söyledi.

Binaların dayanıklılığı 'pas önleyici çözelti'yle artacak

Yapıların yıkılma nedenleri konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Gerengi, "Binaların yüzde 70-80'i arasında yıkılma nedeninin, donatı içerisinde bulunan demirin paslanması olduğu ispatlandı. Biz de beton içerisindeki donatının korozyon mekanizmasını yavaşlatma üzerine bilimsel çalışmalar yürüttük. Çalışmalarımızı inşaat bölümündeki hocalarımızla yürüttük. Onlar bize günümüz standartlarına uygun beton döküyor, biz de bu betonun içerisindeki donatının ömrünü hesapladık." diye konuştu.

Binaların dayanıklılığı 'pas önleyici çözelti'yle artacak

Gerengi, bütün metalik malzemelerin atmosferik olaylar ve kimyasal etkileşimlerden dolayı ilk halleri olan mineral haline dönmek istediğini anlatarak, bunun inşaat sektöründe kullanılan donatı için de geçerli olduğunu kaydetti.

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