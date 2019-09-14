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Bir anda havada belirdi! Dünyayı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Zambiya'nın Kitwe kentinde bir 'nin üzerinde görüldüğü iddia edilen bu görüntü panik yaşattı. İşte dünyanın çeşitli yerlerinde meydana geldiği ileri sürülen gizemli olaylar...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 11:51
Bir anda havada belirdi! Dünyayı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

2014 yılı Ağustos ayında kaydedilen videoda ABD'li ünlü bu merkezde mühendis olarak çalışırken gizlice ele geçirilmiş uzaylıların fotoğraflarını yayınladı.

Bir anda havada belirdi! Dünyayı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Bushman ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.

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Bir anda havada belirdi! Dünyayı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti.

Bir anda havada belirdi! Dünyayı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların "Quintumnia" adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri sürdü.

Bir anda havada belirdi! Dünyayı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Bushman Nevada'daki üste çalışanların bunları 2 gruba ayırmasının nedeni olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia etti.

Bir anda havada belirdi! Dünyayı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

40 yılı aşkın tetkik ve patent üzerine çalışmalar yapan aralarında Hughes Aircraft, General Dynamics, ve Texas Instruments gibi şirketlerde önemli araştırmalarda bulundu.

Bir anda havada belirdi! Dünyayı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Bushman'ın bu itiraflarına ABD'den henüz bir yalanlama gelmedi.

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