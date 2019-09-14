Bir anda havada belirdi! Dünyayı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Zambiya'nın Kitwe kentinde bir AVM'nin üzerinde görüldüğü iddia edilen bu görüntü panik yaşattı. İşte dünyanın çeşitli yerlerinde meydana geldiği ileri sürülen gizemli olaylar... 2014 yılı Ağustos ayında kaydedilen videoda ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman bu merkezde mühendis olarak çalışırken gizlice ele geçirilmiş uzaylıların fotoğraflarını yayınladı. Bushman ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi. Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti. Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların 'Quintumnia' adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri sürdü. Bushman Nevada'daki üste çalışanların bunları 2 gruba ayırmasının nedeni olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia etti. 40 yılı aşkın tetkik ve patent üzerine çalışmalar yapan Boyd Bushman aralarında Hughes Aircraft, General Dynamics, Lockheed Martin ve Texas Instruments gibi şirketlerde önemli araştırmalarda bulundu. Bushman'ın bu itiraflarına ABD'den henüz bir yalanlama gelmedi.