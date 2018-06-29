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'in yeni uçağı nın 5 katına çıkacak

Seyahat sürelerini kısaltmak için yoğun mesai harcayan nın 5 katına çıkabilen bir geliştiriyor.

Giriş Tarihi: 29.06.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 10:03
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'in yeni uçağı nın 5 katına çıkacak
Boeing'in yeni uçağı ses hızının 5 katına çıkacak

Hava yolculuğu için harcadığımız süre hatırı sayılır bir oranda azalabilir.

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'in yeni uçağı nın 5 katına çıkacak
Boeing'in yeni uçağı ses hızının 5 katına çıkacak

Zira sektörün en büyük üreticilerinden birisi olan , uçuş sürelerini hatırı sayılır derece kısaltmaya hazırlanıyor.

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'in yeni uçağı nın 5 katına çıkacak
Boeing'in yeni uçağı ses hızının 5 katına çıkacak

Atlanta Havacılık Konferansı kapsamında gelecek planlarını severlerle ve basınla paylaşan , nın 5 katına çıkabilen bir uçak geliştiriyor.

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'in yeni uçağı nın 5 katına çıkacak
Boeing'in yeni uçağı ses hızının 5 katına çıkacak

'in üreteceği hipersonik jetler Mach 5 hızına yani saate 6 bin 276 kilometre hıza ulaşabilecek.

Bir dönemin en hızlı uçağı olan Concorde'un hızının Mach 2 olduğu düşünülürse hipersonik jetlerin seyahat alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceği su götürmez bir gerçek.

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'in yeni uçağı nın 5 katına çıkacak
Boeing'in yeni uçağı ses hızının 5 katına çıkacak

Yeni modeller ile yolcuların seyahat sürelerinin ciddi oranda azalacağını söylemek mümkün.

Örneğin bugün Londra ile New York arasındaki bir uçuş 7 saat sürerken Hypersonic ile bu uçuş süresi 50 dakikaya düşecek.

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'in yeni uçağı nın 5 katına çıkacak
Boeing'in yeni uçağı ses hızının 5 katına çıkacak

Ancak bu alanda çalışmalar yürüten tek firma değil. 'Concorde'un oğlu' olarak da anılan dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS2'nin test uçuşlarına 2021 yılında başlanacak.

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'in yeni uçağı nın 5 katına çıkacak
Boeing'in yeni uçağı ses hızının 5 katına çıkacak

Daha önce Fransız-İngiliz ortak yapımı Concorde larıyla yapılan süpersonik uçuşlar, 2000 yılında yaşanan uçak kazasının ardından iptal edilmişti. (NTV)

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