Boeing'in yeni uçağı ses hızının 5 katına çıkacak

Seyahat sürelerini kısaltmak için yoğun mesai harcayan Boeing ses hızının 5 katına çıkabilen bir uçak geliştiriyor. Hava yolculuğu için harcadığımız süre hatırı sayılır bir oranda azalabilir. Zira sektörün en büyük uçak üreticilerinden birisi olan Boeing, uçuş sürelerini hatırı sayılır derece kısaltmaya hazırlanıyor. Atlanta Havacılık Konferansı kapsamında gelecek planlarını uçak severlerle ve basınla paylaşan Boeing, ses hızının 5 katına çıkabilen bir uçak geliştiriyor. Boeing'in üreteceği hipersonik jetler Mach 5 hızına yani saate 6 bin 276 kilometre hıza ulaşabilecek. Bir dönemin en hızlı uçağı olan Concorde'un hızının Mach 2 olduğu düşünülürse hipersonik jetlerin seyahat alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceği su götürmez bir gerçek. Yeni modeller ile yolcuların seyahat sürelerinin ciddi oranda azalacağını söylemek mümkün. Örneğin bugün Londra ile New York arasındaki bir uçuş 7 saat sürerken Boeing Hypersonic ile bu uçuş süresi 50 dakikaya düşecek. Ancak bu alanda çalışmalar yürüten tek firma Boeing değil. 'Concorde'un oğlu' olarak da anılan dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS2'nin test uçuşlarına 2021 yılında başlanacak. Daha önce Fransız-İngiliz ortak yapımı Concorde uçaklarıyla yapılan süpersonik uçuşlar, 2000 yılında yaşanan uçak kazasının ardından iptal edilmişti. (NTV) DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...