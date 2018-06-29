Boeing'in yeni uçağı ses hızının 5 katına çıkacak

Boeing'in üreteceği hipersonik jetler Mach 5 hızına yani saate 6 bin 276 kilometre hıza ulaşabilecek.

Bir dönemin en hızlı uçağı olan Concorde'un hızının Mach 2 olduğu düşünülürse hipersonik jetlerin seyahat alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceği su götürmez bir gerçek.