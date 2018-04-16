Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)
Son zamanlarda internette bir hayli ses getiren ilginç bulmaca ya da akıl sorularıyla karşılaşıyoruz. Bunlara her gün yenileri ekleniyor. Bakalım bu bulmacaların cevaplarını bulabilecek misiniz? Soruların cevapları ilerleyen fotoğraflarda.
Giriş Tarihi: 16.04.2018 20:14 Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 20:18
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
20
Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)
2
20
Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)