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Bu yı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)

Son zamanlarda internette bir hayli ses getiren ilginç ya da akıl larıyla karşılaşıyoruz. Bunlara her gün yenileri ekleniyor. Bakalım bu bulmacaların cevaplarını bulabilecek misiniz? Soruların cevapları ilerleyen fotoğraflarda.

Giriş Tarihi: 16.04.2018 20:14 Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 20:18
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Bu yı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)
Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)

SÜPERMARKETTEKİ HIRSIZ KİM?

Süpermarkete bir hırsız dadanmıştır.Ocak, Nisan ve Haziran aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekildedir: Ocak 2017

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Bu yı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)
Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)
Nisan 2017
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Bu yı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)
Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)

Haziran 2017

Bu görüntüleri izleyen görevliler hırsızı tespit eder. Görüntülerdeki kişiler arasından hırsız hangisi?

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Bu yı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)
Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)

NEHİR SORUŞTURMASI

Sıcak bir yaz günü dedektif ve ortağı kaçak bir mahkumu aramaktadır. Çok hızlı akan ve derin bir nehrin kenarında serinlemeye çalışan gençlerin yanına giderek, onlar yaşlarında bir kaçağı aradıklarını söyler. Gençlerden biri nehrin karşı kıyısını işaret eder ve az önce yanlarından geçtiğini nehre atlayarak karşı kıyıya ulaştığını anlatır. İsterlerse karşıya geçmeleri için dedektif ve ortağına botunu verebileceğini söyler. Ancak dedektif bu teklifi reddeder ve aradıkları kaçağın bu üç gençten biri olduğunu düşünür. Dedektif bu kanıya nasıl varmıştır?

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Bu yı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)
Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)

ODADAN NASIL KAÇAR?

John bir odada kapana kısılmıştır. Odada sadece masa, sandalye ve çıkabilmek için iki kapı vardır. Ancak kapılardan bir tanesinin arkasında birkaç gündür hiçbir şey yememiş çok aç bir aslan vardır. Diğer kapıda güneşin altında içi öldürücü derecede sıcak cam bir tünele çıkmaktadır. John bu odadan nasıl kaçar?

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Bu yı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)
Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)

PARK YERİ

Aşağıdaki numaralara göre otomobilin park ettiği yerde hangi sayı vardır?

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Bu yı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)
Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)

HÜCREDEN KAÇIŞ

Jack zemini toprak bir hücrededir. Hücredeki pencere ulaşılamayacak kadar yüksekte ve etrafında bir kürekten başka hiçbir şey yoktur. Yiyecek yada içeceği de olmayan Jack'in hücreden kaçması için iki günü vardır aksi durumda ölecektir. Jack bu hücreden nası kaçar? (Tünel kazmak çözüm değil çünkü iki günden fazla sürüyor)

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