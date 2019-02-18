Bu lahiti açınca öldüler!

Mısır Firavunu Tutankamon'un lahitini açan kişilerin kısa sürede ölmesi lanet tartışması yarattı. Tutankamon, Mısır'da MÖ. 1332 ila 1323 yılları arasında hüküm süren firavun olarak biliniyor. Tutankamon'un babası Mısır'da tek tanrılı din Aten'i kuran IV. Amenotep'ti. IV. Amenotep yaşamını yitirdikten sonra oğlu Tutankamon üvey kız kardeşi Ankhesenamen ile evlendi ve tahta çıktı. Babası IV. Amenotep'in ortaya çıkardığı tek tanrılı din Aten yerine Tutankamon çok tanrılı din inancını benimsedi. Mısır firavunu Tutankamon'un mezarı 1922 yılında Howard Carter tarafından keşfedildi. Mezar Krallar Vadisi'nde bulundu. Mezar 1972 yılında Londra'da sergilendi ve ardından ABD'ye gönderildi.