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Bu lahiti açınca öldüler!

Firavunu 'un lahitini açan kişilerin kısa sürede ölmesi lanet tartışması yarattı.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 11:50
Bu lahiti açınca öldüler!

, 'da MÖ. 1332 ila 1323 yılları arasında hüküm süren firavun olarak biliniyor.

Bu lahiti açınca öldüler!

'un babası 'da tek tanrılı din Aten'i kuran . 'ti.

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Bu lahiti açınca öldüler!

. yaşamını yitirdikten sonra oğlu üvey kız kardeşi Ankhesenamen ile evlendi ve tahta çıktı.

Bu lahiti açınca öldüler!

Babası . 'in ortaya çıkardığı tek tanrılı din Aten yerine çok tanrılı din inancını benimsedi.

Bu lahiti açınca öldüler!

firavunu 'un mezarı 1922 yılında Howard Carter tarafından keşfedildi.

Bu lahiti açınca öldüler!

Krallar Vadisi'nde bulundu.

Bu lahiti açınca öldüler!

1972 yılında 'da sergilendi ve ardından 'ye gönderildi.

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