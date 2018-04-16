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Bu telefonlar için devri kapandı

kullanıcı sayısı her geçen gün artarken eskiyen platform ve cihazlar için de Instagram desteği kesilmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 16.04.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 12:30
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Bu telefonlar için devri kapandı
Bu telefonlar için Instagram devri kapandı
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan pek çok kullanıcısını yakından ilgilendiren bir karara imza attı.
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Bu telefonlar için devri kapandı
Bu telefonlar için Instagram devri kapandı
Geçtiğimiz aylarda Microsoft tarafından ölüme terkedilen Windows 10 Mobile işletim sistemine bir darbe de kanadından geldi.
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Bu telefonlar için devri kapandı
Bu telefonlar için Instagram devri kapandı
desteğini keseceği telefonları açıkladı.
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Bu telefonlar için devri kapandı
Bu telefonlar için Instagram devri kapandı

BU PLATFORMDA ÇALIŞMAYACAK

Windows 10 Mobile için yayınlanan sürümü, en son güncelleme olan 30.1569.12133.0 ile birlikte veda etti.

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Bu telefonlar için devri kapandı
Bu telefonlar için Instagram devri kapandı

NTV'ye göre, söz konusu karar nedeniyle bu telefonu kullanan kişiler Microsoft'un mağazası üzerinden artık 'ı indiremeyecek.

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Bu telefonlar için devri kapandı
Bu telefonlar için Instagram devri kapandı
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Bu telefonlar için devri kapandı
Bu telefonlar için Instagram devri kapandı

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