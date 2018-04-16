Bu telefonlar için Instagram devri kapandı

Instagram kullanıcı sayısı her geçen gün artarken eskiyen platform ve cihazlar için de Instagram desteği kesilmeye devam ediyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram pek çok kullanıcısını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Geçtiğimiz aylarda Microsoft tarafından ölüme terkedilen Windows 10 Mobile işletim sistemine bir darbe de Instagram kanadından geldi. Instagram desteğini keseceği telefonları açıkladı. BU PLATFORMDA ÇALIŞMAYACAK Windows 10 Mobile için yayınlanan Instagram sürümü, en son güncelleme olan 30.1569.12133.0 ile birlikte veda etti. NTV'ye göre, söz konusu karar nedeniyle bu telefonu kullanan kişiler Microsoft'un mağazası üzerinden artık Instagram'ı indiremeyecek. DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...