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  • Bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Google milyonlarca telefon sahibi uyardı

Bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! milyonlarca telefon sahibi uyardı

Akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullandığımız uygulamaların çeşitliliği gün geçtikçe artıyor. Farklı geliştiricler tarafından farklı uygulamalar yayınlanıyor. Sözünü ettiğimiz bu yazılımların birçoğu kullanımı kolay ve yararlı. Bir de madalyonun diğer yüzü var, yani var. Hackerlar sözünü ettiğimiz zararlı uygulamalar içine yerleştirdikleri kötü niyetli yazılımlarla kullanıcıların bilgilerini çalmayı amaçlıyor. Teknoloji devi , kötü niyetli uygulamalar konusunda kullanıcıları uyardı ve zararlı uygulamalar listesi yayınladı. Eğer listedeki uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse muhakkak silin!

Giriş Tarihi: 28.09.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 12:15
Bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Google milyonlarca telefon sahibi uyardı

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte 'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Acele edin!

Bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Google milyonlarca telefon sahibi uyardı

Blur , Background Replacement, Color House2019...

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Bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Google milyonlarca telefon sahibi uyardı

Pro Camera Beauty

Bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Google milyonlarca telefon sahibi uyardı

SmartSwipe

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Google milyonlarca telefon sahibi uyardı

Artistic effect Filter

Bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Google milyonlarca telefon sahibi uyardı

Bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Google milyonlarca telefon sahibi uyardı

Call Recorder:

Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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