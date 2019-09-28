Bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Google milyonlarca telefon sahibi uyardı
Bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Google milyonlarca telefon sahibi uyardı
Akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullandığımız uygulamaların çeşitliliği gün geçtikçe artıyor. Farklı geliştiricler tarafından farklı uygulamalar yayınlanıyor. Sözünü ettiğimiz bu yazılımların birçoğu kullanımı kolay ve yararlı. Bir de madalyonun diğer yüzü var, yani zararlı uygulamalar var. Hackerlar sözünü ettiğimiz zararlı uygulamalar içine yerleştirdikleri kötü niyetli yazılımlarla kullanıcıların bilgilerini çalmayı amaçlıyor. Teknoloji devi Google, kötü niyetli uygulamalar konusunda kullanıcıları uyardı ve zararlı uygulamalar listesi yayınladı. Eğer listedeki uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse muhakkak silin!
Giriş Tarihi: 28.09.2019
11:22
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
12:15