Bu yerleri görmek imkansız!

1) Lascaux Mağaraları: Yontma taş devrinden kalma resimleriyle ünlü mağaralar (Fransa) Güneybatı Fransa'da yer alan bu mağaralar paleolitik dönemden kalma mağara resimleriyle ünlü. Resimlerin 17,300 yaşında olduğu tahmin ediliyor.