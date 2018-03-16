Bu yerleri görmek imkansız!

Dünyada öyle yerler bulunuyor ki isteseniz de göremiyorsunuz. İşte o yerler... 1) Lascaux Mağaraları: Yontma taş devrinden kalma resimleriyle ünlü mağaralar (Fransa) Güneybatı Fransa'da yer alan bu mağaralar paleolitik dönemden kalma mağara resimleriyle ünlü. Resimlerin 17,300 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Mağaralar 1963 yılından beri halka kapalı ve haftada bir kez özel güvenlik görevlisiyle beraber gezilebiliyor. 1979’da Lascaux UNESCO korumasına alındı. Bölgeye izinsiz giren herkes potansiyel yıkıcı tehdidi taşıyor. 2) Poveglia: Venedik’in yakınında perili olduğuna inanılan oldukça küçük bir ada (İtalya) Poveglia, kuzey İtalya’da Venedik ile Lido arasında Venedik’e ait bir lagun üzerinde ufacık bir ada. Efsaneler adada, ölen savaş ve salgın mağdurlarının ve çılgın doktorların işkence ederek deney yaptığı delilerin ruhlarının dolaştığını söyleniyor. 3)Vatikan’ın gizli arşivleri: Vatikan’ın bu arşiv binasının girişi, Vatikan şehrinde St. Peter meydanındaki Vatikan Kütüphanesi’nin bitişiğinde. Arşivler, Papa Hristiyan kilisesinin yüzyıllardır biriktirdiği tüm belgeleri içinde bulunduruyor. Gizli arşivler bölümü 84 kilometre uzunluğunda 35,000 ayrı kataloğa sahip. Görmenize izin verilmeyen tek belgeler ise henüz 75 yıllık olmayan ve yakın tarih belgeleri. 4)Zion’lu Lady Mary Kilisesi (Etiopya): İçerisinde Kitab-ı Mukaddes’e ait çok kutsal bir nesneyi muhafaza ettiğinden sadece deneyimli bir rahibin girmesine izin verilen kilise.