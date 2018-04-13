Bu yol otomobilleri şarj ediyor!

İsveç otomobilleri şarj eden elektrikli yolu açıkladı. Bu yol dünyada bir ilk olacak. Ayrıca birçok noktada maliyeti azaltacak. İsveç bir ike imza attı ve araçların giderken şarj olmasını sağlayan elektrikli yol geliştirdiğini duyurdu. Bu yolda ilerleyen araçların pilleri iletken şarj adı verilen bir teknoloji ile şarj oluyor. Proje yetkililerine göre (eRoadArlanda) elektrik enerjisi, yola gömülü olan iletkenler sayesinde sağlanıyor. YOLCULUK SIRASINDA ŞARJ OLUYORLAR Otomobil, kamyon veya herhangi bir araç elektrikli raya bağlanıyor ve araç ilerleyip, hareket ettikçe raya bağlı sistem üzerinden güç alıyor ve pilini doldurabiliyor. Araç durduğunda ise akım kesiliyor. Sistem daha sonra aracın ne kadar enerji kullandığını hesaplayarak ücreti ortaya çıkartıyor. Bu elektrikli yol, şarj istasyonlarının ortadan kalkmasını, bununla birlikte pillerin daha küçük olup, maliyetin düşmesini sağlayabilir. eRoadArlanda'nın üst düzey yetkililerinden biri olan Hans Sall, yol üstünde yani yüzeyde elektrik olmadığını vurguluyor.