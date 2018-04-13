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Bu yol leri şarj ediyor!

leri şarj eden u açıkladı. Bu yol dünyada bir ilk olacak. Ayrıca birçok noktada maliyeti azaltacak.

Giriş Tarihi: 13.04.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 17:04
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Bu yol leri şarj ediyor!
Bu yol otomobilleri şarj ediyor!

bir ike imza attı ve araçların giderken şarj olmasını sağlayan geliştirdiğini duyurdu.

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Bu yol leri şarj ediyor!
Bu yol otomobilleri şarj ediyor!

Bu yolda ilerleyen araçların pilleri iletken şarj adı verilen bir teknoloji ile şarj oluyor.

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Bu yol leri şarj ediyor!
Bu yol otomobilleri şarj ediyor!

Proje yetkililerine göre (eRoadArlanda) elektrik enerjisi, yola gömülü olan iletkenler sayesinde sağlanıyor.

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Bu yol leri şarj ediyor!
Bu yol otomobilleri şarj ediyor!

YOLCULUK SIRASINDA ŞARJ OLUYORLAR

, kamyon veya herhangi bir araç elektrikli raya bağlanıyor ve araç ilerleyip, hareket ettikçe raya bağlı sistem üzerinden güç alıyor ve pilini doldurabiliyor.

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Bu yol leri şarj ediyor!
Bu yol otomobilleri şarj ediyor!

Araç durduğunda ise akım kesiliyor. Sistem daha sonra aracın ne kadar enerji kullandığını hesaplayarak ücreti ortaya çıkartıyor.

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Bu yol leri şarj ediyor!
Bu yol otomobilleri şarj ediyor!

Bu , şarj istasyonlarının ortadan kalkmasını, bununla birlikte pillerin daha küçük olup, maliyetin düşmesini sağlayabilir.

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Bu yol leri şarj ediyor!
Bu yol otomobilleri şarj ediyor!

eRoadArlanda'nın üst düzey yetkililerinden biri olan Hans Sall, yol üstünde yani yüzeyde elektrik olmadığını vurguluyor.

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