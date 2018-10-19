Bugünden itibaren telefonlarda kısa süreliğine bedava! İndirin...

Popüler uygulamalar bu sabah itibariyle bedava oldu; ancak kısa süreliğine! Bugüne kadar Android cihazlar için parayla satılan popüler uygulamaların bazıları bu sabah resmen bedava oldu! Halen indirmediyseniz dikkat... Hitman Efsane oyun Hitman artık ücretsiz! Oyunda 150 görev ve 10 adet de kontrat bulunuyor. Oyununun yapısına baktığımızda, Hitman filminden de bildiğiniz, suikastçı bir ajanı canlandırıyorsunuz. Digital Dashboard GPS Pro Piyasada bulunan harita uygulamalarına kıyasla, oldukça farklı bir yapıya sahip; mutlaka denemelisiniz. QR Code Reader Pro QR Code Reader Pro uygulaması ile birlikte, QR kodlarını ve barkodları rahatlıkla tarayabilirsiniz. App lock & gallery vault App lock & gallery vault uygulaması sayesinde telefonunuzdaki tüm kişisel uygulamaları tek bir platformda saklayabileceksiniz. Mavon Icon Pack Mavon Icon Pack uygulaması sayesinde akıllı telefonunuza bambaşka bir hava katmaya ne dersiniz? Deadly Traps Premium – Adventure of Hell