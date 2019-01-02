CD varsa saklayın, bakın artık ne işe yarıyor? Şaşıracaksınız...

CD veya DVD'ler artık eskisi gibi işe yaramıyor; ancak bu çöpe atmanızı da gerektirmiyor! İşte İspanyol mühendisin CD ile yaptığı inanılmaz çalışma... Bu CD az sonra öyle bir işe yarayacak ki... İşte internette milyonların izlediği mühendisin o inanılmaz eseri... Mühendis önce bir CD'yi masaya koyuyor. Ardından CD ile birlikte biraz bakır teli... Ve uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan Zener diyotları... Şimdi işleme başlayabiliriz! Bakın İspanyol mühendis şimdi ne yapacak? Bakır telini yavaş yavaş CD'nin ön kısmına yapıştırmaya başlıyor. Bunun için tutkaldan da faydalanıyor.