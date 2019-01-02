Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • CD varsa saklayın, bakın artık ne işe yarıyor? Şaşıracaksınız...

CD varsa saklayın, bakın artık ne işe yarıyor? Şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 02.01.2019 18:13 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 18:15
CD varsa saklayın, bakın artık ne işe yarıyor? Şaşıracaksınız...

CD veya DVD'ler artık eskisi gibi işe yaramıyor; ancak bu çöpe atmanızı da gerektirmiyor! İşte İspanyol mühendisin CD ile yaptığı inanılmaz çalışma...

CD varsa saklayın, bakın artık ne işe yarıyor? Şaşıracaksınız...

Bu CD az sonra öyle bir işe yarayacak ki... İşte internette milyonların izlediği mühendisin o inanılmaz eseri... Mühendis önce bir CD'yi masaya koyuyor. Ardından CD ile birlikte biraz bakır teli...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CD varsa saklayın, bakın artık ne işe yarıyor? Şaşıracaksınız...

Ve uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan Zener diyotları...

CD varsa saklayın, bakın artık ne işe yarıyor? Şaşıracaksınız...

Şimdi işleme başlayabiliriz! Bakın İspanyol mühendis şimdi ne yapacak?

CD varsa saklayın, bakın artık ne işe yarıyor? Şaşıracaksınız...

Bakır telini yavaş yavaş CD'nin ön kısmına yapıştırmaya başlıyor.

CD varsa saklayın, bakın artık ne işe yarıyor? Şaşıracaksınız...

Bunun için tutkaldan da faydalanıyor.

CD varsa saklayın, bakın artık ne işe yarıyor? Şaşıracaksınız...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN