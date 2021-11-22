Denizaltıları ’MÜREN’ yönetecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN) Projesi'nde gelinen aşamayı incelemek için Gölcük Tersane Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank'ın ziyaretinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK BİLGEM Başkanvekili Ali Görçin, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı ve diğer görevliler hazır bulundu.