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Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat ini herkes çözemiyor...)

Bu dikkat inin yanıtlarını bulmak hiç de kolay değil. Bakalım 1 dakika içinde aşağıdaki resimlerde mantığa uymayan şeyleri görüp doğru yanıtı verebilecek misiniz? (Cevaplar galerinin ilerleyen sayfalarında)

Giriş Tarihi: 07.07.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 07.07.2018 15:50
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Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat ini herkes çözemiyor...)
Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat testini herkes çözemiyor...)
Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.
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Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat ini herkes çözemiyor...)
Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat testini herkes çözemiyor...)
Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?
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Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat ini herkes çözemiyor...)
Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat testini herkes çözemiyor...)

Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.

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Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat ini herkes çözemiyor...)
Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat testini herkes çözemiyor...)
Kamp alanında yanlış bir şeyler var...
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Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat ini herkes çözemiyor...)
Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat testini herkes çözemiyor...)
Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?
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Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat ini herkes çözemiyor...)
Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat testini herkes çözemiyor...)

Yusufçuk böceğini resmeden güzel bir kare ama bir yerinde yanlışlık var...

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Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat ini herkes çözemiyor...)
Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? (Dikkat testini herkes çözemiyor...)

Bu resim diğerlerinden farklı. Otobüs durağı temalı görselde 2 hata birden var.

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