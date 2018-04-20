Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch için sevindirici bir haber geldi. Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dev uçağın ilk uçuşu yapacağı tarih açıklandı. Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch için beklenen açıklama sonunda geldi. Bu yıl 4'üncüsü yapılan Uzay Sempozyumu kapsamında bir açıklama yapan şirket, uçağın ilk test uçuşunu yaz aylarında yapacağını duyurdu. Uçağın dikkat çeken özellikleri şu şekilde... 226 ton ağırlığındaki dev uçak, 250 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Mohavi Çölü'nde özel bir hangarda üretilen uçak tam 6 jet motoruna sahip. Dev uçak 28 tekerden destek alıyor.