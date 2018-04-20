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Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Giriş Tarihi: 20.04.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 09:52
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Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor
Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch için sevindirici bir haber geldi. Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dev uçağın ilk uçuşu yapacağı tarih açıklandı.

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Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor
Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch için beklenen açıklama sonunda geldi.

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Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor
Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Bu yıl 4'üncüsü yapılan Uzay Sempozyumu kapsamında bir açıklama yapan şirket, uçağın ilk test uçuşunu yaz aylarında yapacağını duyurdu.

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Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor
Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Uçağın dikkat çeken özellikleri şu şekilde...

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Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor
Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

226 ton ağırlığındaki dev , 250 ton yük taşıma kapasitesine sahip.

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Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor
Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Mohavi Çölü'nde özel bir hangarda üretilen tam 6 jet motoruna sahip.

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Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor
Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dev 28 tekerden destek alıyor.

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