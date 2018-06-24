Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Düşen de k için bunları yapın

Günlük hayatta her gün kullandığımız ler çok nadir de olsa düşebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız bunları yapın...

Giriş Tarihi: 24.06.2018 13:39 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 13:42
  • 1
  • 18
Düşen de k için bunları yapın
Düşen asansörde hayatta kalmak için bunları yapın
Düşen den sağ kurtulmak için de birçok yöntem iddia edilir.
  • 2
  • 18
Düşen de k için bunları yapın
Düşen asansörde hayatta kalmak için bunları yapın
Tam düşmek üzereyken zıplamak, kenarlara sıkı sıkı tutunmak, yere yatmak, yukarı tırmanmak ve daha nice fikirler...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 18
Düşen de k için bunları yapın
Düşen asansörde hayatta kalmak için bunları yapın
Peki düşen de zemine çakılmadan önce sağ kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? İşte cevabı!
  • 4
  • 18
Düşen de k için bunları yapın
Düşen asansörde hayatta kalmak için bunları yapın
kazalarının çoğu aslında halat kopması sebebiyle meydana gelir.
  • 5
  • 18
Düşen de k için bunları yapın
Düşen asansörde hayatta kalmak için bunları yapın
Yere çakılma durumunda, birey de tabana çarpar ve yara alır.
  • 6
  • 18
Düşen de k için bunları yapın
Düşen asansörde hayatta kalmak için bunları yapın
Kabin yere çakıldığında meydana gelen şiddet kemikleri etkilemese bile organlar büyük ihtimalle zarar görecektir.
  • 7
  • 18
Düşen de k için bunları yapın
Düşen asansörde hayatta kalmak için bunları yapın
Yumuşak dokulu organların zarar görmemesi için ne yapmak gerekir?
BİZE ULAŞIN