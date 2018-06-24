Düşen asansörde hayatta kalmak için bunları yapın

Günlük hayatta her gün kullandığımız asansörler çok nadir de olsa düşebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız bunları yapın... Düşen asansörden sağ kurtulmak için de birçok yöntem iddia edilir. Tam asansör düşmek üzereyken zıplamak, kenarlara sıkı sıkı tutunmak, yere yatmak, yukarı tırmanmak ve daha nice fikirler... Peki düşen asansörde zemine çakılmadan önce sağ kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? İşte cevabı! Asansör kazalarının çoğu aslında halat kopması sebebiyle meydana gelir. Yere çakılma durumunda, birey de tabana çarpar ve yara alır. Kabin yere çakıldığında meydana gelen şiddet kemikleri etkilemese bile organlar büyük ihtimalle zarar görecektir. Yumuşak dokulu organların zarar görmemesi için ne yapmak gerekir?