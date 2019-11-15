Efsane telefon Motorola Razr resmen tanıtıldı!

Efsane telefon Motorola Razr tekrar sahalara dönüyor. Bir dönemin efsane markalarından Motorola, yeni telefonuyla yeniden eski günlerine dönmeyi planlıyor. Motorola Razr resmen duyuruldu. Motorola Razr'ın özellikleri ise dudak uçuklatacak cinsten. En büyük farkı da yine yıllar önceki halinden aldığı ilhamla yapılan görünümü ve kasa biçimi olarak göze çarpıyor. Motorola, 15 yıl önce ilk piyasaya çıktığında büyük ilgi gören, ince, katlanan Razr modeli telefonunun yeni halini piyasaya sürüyor. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 15.11.2019
07:11
Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
07:20
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