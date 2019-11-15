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Efsane telefon resmen tanıtıldı!

Efsane telefon tekrar sahalara dönüyor. Bir dönemin efsane markalarından Motorola, yeni telefonuyla yeniden eski günlerine dönmeyi planlıyor. Motorola Razr resmen duyuruldu. Motorola Razr'ın özellikleri ise dudak uçuklatacak cinsten. En büyük farkı da yine yıllar önceki halinden aldığı ilhamla yapılan görünümü ve kasa biçimi olarak göze çarpıyor. Motorola, 15 yıl önce ilk piyasaya çıktığında büyük ilgi gören, ince, katlanan Razr modeli telefonunun yeni halini piyasaya sürüyor. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 15.11.2019 07:11 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 07:20
Efsane telefon Motorola Razr resmen tanıtıldı!

Bir dönemin efsane markalarından Motorola, yeni telefonuyla yeniden eski günlerine dönmeyi planlıyor.

Efsane telefon Motorola Razr resmen tanıtıldı!

Motorola, yeni telefonu Razr'ı resmen duyurdu.

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Efsane telefon Motorola Razr resmen tanıtıldı!

İŞTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Efsane telefon Motorola Razr resmen tanıtıldı!

Motorola, 15 yıl önce ilk piyasaya çıktığında büyük ilgi gören,

Efsane telefon Motorola Razr resmen tanıtıldı!

ince, katlanan Razr modeli telefonunun yeni halini piyasaya sürecek.

Efsane telefon Motorola Razr resmen tanıtıldı!

Motorola, tam olarak katlanan yeni Razr'ı "imkansız" bir mühendislik başarısı olarak tanımlıyor.

Efsane telefon Motorola Razr resmen tanıtıldı!

Motorola'nın katlanabilir ekranlı yeni telefonu Razr, 6.6 inç boyutunda ve 21:9 ekran oranına sahip.

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