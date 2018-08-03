Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!
Instagram'da hikâyelerinize bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? WhatsApp'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 03.08.2018
15:40
Güncelleme Tarihi: 03.08.2018
15:45
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
33
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!
2
33
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!