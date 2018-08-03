Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!

'da hikâyelerinize bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? 'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 03.08.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 15:45
  • 1
  • 33
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!
  • 2
  • 33
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!

'da hikâyelere bakanlar listesinin tepesinde olanlar sizin profilinize en çok bakanlardır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 33
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!

Yanlış. Çok insan böyle düşünüyor; ancak işin aslının bununla bir ilgisi yok. belli bir algoritmaya bağlı kalarak bu listeyi oluşturuyor ve arada değiştiriyor. Beğendiğiniz fotoğraflar, attığınız yorumlar bu listeyi oluşturuyor.

  • 4
  • 33
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!

'ta bir kişiyi engellediğinizde size WhatsApp'tan asla ulaşamaz.

  • 5
  • 33
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!

Yanlış. hesabını silip yeni bir hesap açarsa size ulaşabilir. Aynı zamanda grup sohbetlerinde de aynı grup içindeyseniz engelli olsa dahi yazıları size ulaşır.

  • 6
  • 33
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!

Telefonunuz %100 olduğunda fişten çekmemek cihaza zarar verir.

  • 7
  • 33
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!
Eğer telefonunuzu uçak moduna alırsanız... Teknoloji efsaneleri hakkındaki gerçekler!

Yanlış. Telefonlar artık lithium-ion adlı sistemi kullanıyor. Bu sistem sayesinde telefonunuzun ı dolduğunda şarj cihazı prize takılı olsa da şarj dolmaz.

BİZE ULAŞIN