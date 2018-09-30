Elon Musk'a büyük şok! (Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek) Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, elektrikli araba üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk hakkında menkul kıymetler dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açtı. Elon Musk bu davayla birlikte şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa edecek ve 40 milyon dolar ceza ödeyecek. Giriş Tarihi: 30.09.2018 14:04 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 14:06 Elon Musk
'a büyük şok! (Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek)
ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), perşembe günü, Musk'ın, Tesla hisselerini geri toplamak ve borsadan çekmek için mali kaynak bulduğuna ilişkin açıklamasının "doğru olmadığı ve yanlış yönlendirici olduğu" suçlamasıyla dava açmıştı. Tesla, 18 Ağustos'ta şirketin ABD Adalet Bakanlığı tarafından da soruşturulduğunu açıklamıştı. Elon Musk
'a büyük şok! (Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek)
Musk, 45 gün içinde şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa edecek ve gelecek 3 yıl boyunca bu pozisyona aday olamayacak. Elon Musk
'a büyük şok! (Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek)
Açıklamada, Musk'ın, "davadaki suçlamaları kabul ya da reddetmeden" kendisi ve şirketi adına 20'şer milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği kaydedildi. Elon Musk
'a büyük şok! (Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek)
Musk, 13 Ağustos'ta Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tesla'yı hisse başına 420 dolar teklifle New York borsasından çekme planını 2 Ağustos'ta şirketin yönetim kuruluyla paylaştığını bildirmiş ve Suudi Arabistan varlık fonunun kendisiyle 2017'nin başından beri Tesla'yı borsadan çekme konusunda görüştüğünü kaydetmişti. Musk, 24 Ağustos'ta ise şirketin yönetim kurulu ve hissedarlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından, Tesla'nın borsadan çekilme kararının iptal edildiğini duyurmuştu. Elon Musk
'a büyük şok! (Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek)
Musk'ın ilk açıklamasından bugüne kadar Tesla'nın hisseleri yüzde 20 düştü, bu dönemde şirketin piyasa değeri de yaklaşık 12,2 milyar dolar azaldı. Musk, ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin de yöneticisi konumunda bulunuyor. Elon Musk
'a büyük şok! (Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek)
HİSSEDARLAR ELON MUSK'I GÖREVDEN ALMAYI OYLAMIŞTI
Tesla şirketinin yönetim kurulu toplantısında
Elon Musk'ın yönetim kurulu başkanlığından, kardeşi Kimbal Musk'ın da yönetim kurulu üyeliğinden alınması oylanmıştı. Elon Musk
'a büyük şok! (Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek)
Tesla'nın önde gelen hissedarlarından biri olan Jing Zhao isimli yatırımcı, Musk'ın yönetim kurulu başkanlığını bırakarak bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını önermiş, bunun üzerine Musk'ın CEO olarak göreve devam edip etmemesi tartışmaya açılmıştı.