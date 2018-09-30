Elon Musk'a büyük şok! (Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek)

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, elektrikli araba üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk hakkında menkul kıymetler dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açtı. Elon Musk bu davayla birlikte şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa edecek ve 40 milyon dolar ceza ödeyecek.