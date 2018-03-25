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'ın babası için skandal iddia

'ın kendisinin ve ailesinin hayatıyla ilgili ilginç bilgiler ortaya atılmaya devam ediyor. Bu sefer babasıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 25.03.2018 23:45 Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 23:47
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'ın babası için skandal iddia
Elon Musk'ın babası için skandal iddia
Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su 'iğrenç bir adam' diye nitelendirdiği ve görüşmeme kararı aldığı babası hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.
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'ın babası için skandal iddia
Elon Musk'ın babası için skandal iddia
İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesinin özel haberine göre, 'ın 72 yaşındaki üvey babası Errol, 30 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan çocuk sahibi oldu.
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'ın babası için skandal iddia
Elon Musk'ın babası için skandal iddia
Güney Afrikalı bir iş adamı olan Errol, 'çocuk sahibi olduğu' iddia edilen Jana'nın annesiyle evlendiğinde Jana henüz 4 yaşındaydı.
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'ın babası için skandal iddia
Elon Musk'ın babası için skandal iddia

"GÜÇLÜKLE HATIRLIYORUM"

Errol, Mailonline'a verdiği mülakatta 18 yıl evli kaldığı ve 2 çocuk sahibi olduğu eski eşi hakkında, 'Jana'nın annesi Heide'yi güçlükle hatırlıyorum' ifadesini kullandı.

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'ın babası için skandal iddia
Elon Musk'ın babası için skandal iddia
Daily Mail'e konuşan ve aileyi tanıyan bir kişi ise "Errol Jana'yı hamile bıraktı. Çocuğunun babası o." diyerek olayı doğruladı.
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'ın babası için skandal iddia
Elon Musk'ın babası için skandal iddia
İddiaların merkezindeki Errol'un aksine Jana ise, konuyla ilgili konuşmayı reddetti.
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'ın babası için skandal iddia
Elon Musk'ın babası için skandal iddia
Musk, babası hakkında daha önce"Benim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır. O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız" demişti.
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