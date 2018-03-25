Elon Musk'ın babası için skandal iddia

Elon Musk'ın kendisinin ve ailesinin hayatıyla ilgili ilginç bilgiler ortaya atılmaya devam ediyor. Bu sefer babasıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk 'iğrenç bir adam' diye nitelendirdiği ve görüşmeme kararı aldığı babası hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesinin özel haberine göre, Elon Musk'ın 72 yaşındaki üvey babası Errol, 30 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan çocuk sahibi oldu. Güney Afrikalı bir iş adamı olan Errol, 'çocuk sahibi olduğu' iddia edilen Jana'nın annesiyle evlendiğinde Jana henüz 4 yaşındaydı. GÜÇLÜKLE HATIRLIYORUM Errol, Mailonline'a verdiği mülakatta 18 yıl evli kaldığı ve 2 çocuk sahibi olduğu eski eşi hakkında, 'Jana'nın annesi Heide'yi güçlükle hatırlıyorum' ifadesini kullandı. Daily Mail'e konuşan ve aileyi tanıyan bir kişi ise Errol Jana'yı hamile bıraktı. Çocuğunun babası o. diyerek olayı doğruladı. İddiaların merkezindeki Errol'un aksine Jana ise, konuyla ilgili konuşmayı reddetti. Musk, babası hakkında daha önceBenim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır. O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız demişti.