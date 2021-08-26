Giriş Tarihi: 26.08.2021 09:06Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 09:08
En hızlısı keşfedildi! Güneş'in etrafında dönüyor!
Asteroitler, bilim insanlarının yakından takip ettiği ve incelediği gök cisimlerinin başında geliyor. Bir ya da birden fazla asteroitin Dünya'ya çarpma riski bulunuyor, uzmanlar bu tehlikeye karşı gözlem yapıyorlar. Diğer yandan gök taşları evrenin sırlarını içeriyor. Geçtiğimiz günler bilim insanları dikkat çekici bir keşfe imza attı. Güneş'in etrafında en hızlı tur atan asteroit bulundu. 2021 PH27 isimli gök taşı bir tam turu 113 günde tamamlıyor. İşte detaylar...