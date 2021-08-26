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Giriş Tarihi: 26.08.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 09:08

En hızlısı keşfedildi! Güneş'in etrafında dönüyor!

Asteroitler, bilim insanlarının yakından takip ettiği ve incelediği gök cisimlerinin başında geliyor. Bir ya da birden fazla asteroitin Dünya'ya çarpma riski bulunuyor, uzmanlar bu tehlikeye karşı gözlem yapıyorlar. Diğer yandan gök taşları evrenin sırlarını içeriyor. Geçtiğimiz günler bilim insanları dikkat çekici bir keşfe imza attı. Güneş'in etrafında en hızlı tur atan asteroit bulundu. 2021 PH27 isimli gök taşı bir tam turu 113 günde tamamlıyor. İşte detaylar...

En hızlısı keşfedildi! Güneş’in etrafında dönüyor!

Gün geçmiyor ki uzayda yeni bir keşif yapılmasın. Son olarak bilim insanları en hızlı yörüngeye sahip asteroiti keşfetti. Güneş'in etrafında dönen 2021 PH27 adındaki asteroit Güneş'in etrafında tur atıyor.

En hızlısı keşfedildi! Güneş’in etrafında dönüyor!

Hesaplamalara göre 2021 PH27'in Güneş'in etrafında bir tur atması 113 Dünya gününe denk geliyor. Bu süre 2021 PH27'i Güneş'in yörüngesindeki en hızlı asteroit yapıyor.

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En hızlısı keşfedildi! Güneş’in etrafında dönüyor!

Aynı zamanda 2021 PH27'den hızlı olan tek bir gök cismi var. O da Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür.

En hızlısı keşfedildi! Güneş’in etrafında dönüyor!

Merkür'ün Güneş'in etrafında bir tur atması 88 gün sürüyor. 2021 PH27, Dünya'ya her yaklaştığında yüzeyi çok fazla ısınıyor ve uzaya kurşun madeni bırakıyor. Bu kurşun da Güneş'e doğru çekiliyor.

En hızlısı keşfedildi! Güneş’in etrafında dönüyor!

13 Ağustos tarihinde keşfedilen 2021 PH27'in ömrü de uzun olmayacak. Yapılan hesapalara göre 1 kilometre çapına sahip göktaşı birkaç milyon yıl içerisinde Güneş'e, Merkür'e ya da Venüs'e çarpacak.

(NTV)

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