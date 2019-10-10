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Eski telefonunuzdan bakın nasıl faydalanabilirsiniz!

Bu hiç aklınıza gelir miydi? Bazen hiç aklımıza gelmeyecek aletlerden çok işimize yarayacak sonuçlar çıkarabiliyoruz. Mesela eski telefonunuzun parçalarını yeni telefonunuz için çok faydalı şeylere dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu görüntüler çok konuşuldu! parçalarını yeni akıllı telefonlar için kullanılabilecek aletlere çeviren insanların sosyal medyada paylaştıkları görüntüler büyük ilgi görüyor.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 15:00
Eski telefonunuzdan bakın nasıl faydalanabilirsiniz!

İşte kare kare o ilgniç ve şaşırtıcı çalışma!

Eski telefonunuzdan bakın nasıl faydalanabilirsiniz!
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Eski telefonunuzdan bakın nasıl faydalanabilirsiniz!
Eski telefonunuzdan bakın nasıl faydalanabilirsiniz!
Eski telefonunuzdan bakın nasıl faydalanabilirsiniz!
Eski telefonunuzdan bakın nasıl faydalanabilirsiniz!
Eski telefonunuzdan bakın nasıl faydalanabilirsiniz!
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