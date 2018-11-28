Facebook Messenger'da inanılmaz hata!

Kısa bir süre önce yeni tasarımına geçen Facebook Messenger'da ilginç bir hata ile karşılaşıldı. Ortaya çıkan sorun ile beraber seneler önce atılmış mesajlar yeni atılmış gibi gözüküyor. Yeni arayüzü ile daha minimalist bir tasarıma geçen Facebook'ta görülen sorun şaşırttı. Bazı kullanıcıların şikayetleri üzerine ortaya çıkan teknik sorun, Messenger'da seneler önce atılan mesajlar yeni bir mesajmış gibi tekrar attırıyor. Bu soruna benzer bir problem 2015 yılında da yaşanmıştı. Facebook geçmiş yıllardaki ilginç olayları kullanıcılarına aktarmak isterken ortaya çıkan bir sorun sonucunda beklenmedik sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Facebook'tan yapılan açıklamada ise sorunun üzerine gidildiği ve çözüldüğü kaydedildi.