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'da inanılmaz hata!

Giriş Tarihi: 28.11.2018 21:01 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 21:19
Facebook Messenger'da inanılmaz hata!

Kısa bir süre önce yeni tasarımına geçen 'da ilginç bir hata ile karşılaşıldı. Ortaya çıkan sorun ile beraber seneler önce atılmış mesajlar yeni atılmış gibi gözüküyor.

Facebook Messenger'da inanılmaz hata!

Yeni arayüzü ile daha minimalist bir tasarıma geçen 'ta görülen sorun şaşırttı.

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Facebook Messenger'da inanılmaz hata!

Bazı kullanıcıların şikayetleri üzerine ortaya çıkan teknik sorun, 'da seneler önce atılan mesajlar yeni bir mesajmış gibi tekrar attırıyor.

Facebook Messenger'da inanılmaz hata!

Bu soruna benzer bir problem 2015 yılında da yaşanmıştı.

Facebook Messenger'da inanılmaz hata!

geçmiş yıllardaki ilginç olayları kullanıcılarına aktarmak isterken ortaya çıkan bir sorun sonucunda beklenmedik sıkıntılar ortaya çıkmıştı.

Facebook Messenger'da inanılmaz hata!

'tan yapılan açıklamada ise sorunun üzerine gidildiği ve çözüldüğü kaydedildi.

Facebook Messenger'da inanılmaz hata!
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