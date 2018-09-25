Facebook Tinder’a rakip oluyor!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağı olan Facebook, çöpçatanlık özelliğini hizmete sunmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda Snapchat'e neredeyse tamamen benzeyen özellikleri platforma entegre etmesi ile gündemde kalan Facebook'un bu seferki hedefi çöpçatanlık uygulaması Tinder! Bir süredir online çöpçatanlık uygulaması Tinder'dakine benzer bir hizmet için yoğun mesai harcayan sosyal medya devi bu özelliği sonunda kullanıma sundu. Test sürecini sona erdiren Facebook, uygulamayı ilk olarak Kolombiya'daki Facebook kullanıcılarının hizmetine sundu. Peki Facebook'un çöpçatanlık özelliği nasıl çalışıyor? Facebook kullanıcılarına arkadaş olabilecekleri (henüz tanımadıkları) kişileri öneriyor. Bu eşleşme sürecinde ortak beğeniler, ortak arkadaşlar gibi etkenler önemli role sahip. Eğer iki taraf da onay verirse eşleşme gerçekleşiyor. Uygulamanın kısa süre içerisinde Türkiye de dahil olmak üzere tüm Facebook kullanıcılarının erişimine açılması bekleniyor.