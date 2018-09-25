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Tinder’a rakip oluyor!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağı olan , çöpçatanlık özelliğini hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 25.09.2018 02:42 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 02:43
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Tinder’a rakip oluyor!
Facebook Tinder’a rakip oluyor!

Son zamanlarda Snapchat'e neredeyse tamamen benzeyen özellikleri platforma entegre etmesi ile gündemde kalan 'un bu seferki hedefi çöpçatanlık uygulaması Tinder!

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Tinder’a rakip oluyor!
Facebook Tinder’a rakip oluyor!

Bir süredir online çöpçatanlık uygulaması Tinder'dakine benzer bir hizmet için yoğun mesai harcayan sosyal medya devi bu özelliği sonunda kullanıma sundu.

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Tinder’a rakip oluyor!
Facebook Tinder’a rakip oluyor!

Test sürecini sona erdiren , uygulamayı ilk olarak Kolombiya'daki Facebook kullanıcılarının hizmetine sundu.

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Tinder’a rakip oluyor!
Facebook Tinder’a rakip oluyor!

Peki 'un çöpçatanlık özelliği nasıl çalışıyor? Facebook kullanıcılarına arkadaş olabilecekleri (henüz tanımadıkları) kişileri öneriyor.

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Tinder’a rakip oluyor!
Facebook Tinder’a rakip oluyor!

Bu eşleşme sürecinde ortak beğeniler, ortak arkadaşlar gibi etkenler önemli role sahip. Eğer iki taraf da onay verirse eşleşme gerçekleşiyor.

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Tinder’a rakip oluyor!
Facebook Tinder’a rakip oluyor!
Uygulamanın kısa süre içerisinde Türkiye de dahil olmak üzere tüm kullanıcılarının erişimine açılması bekleniyor.
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