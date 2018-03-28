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'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!

Geçtiğimiz haftalarda veri paylaşma skandalı gün yüzüne çıkan erimeye devam ediyor. 10 günde 70 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu.

Giriş Tarihi: 28.03.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 14:28
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'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!
Facebook'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!

veri skandalının ardından, 10 günde 70 milyar dolar kaybetti.

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'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!
Facebook'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!
Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor.
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'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!
Facebook'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!
Ciddi bir itibar kaybı yaşayan sosyal medya devinin hisseleri de tabiri caizse eridi. hisseleri Temmuz 2017'den bu yana ilk kez 150 doların altına düştü. Başka bir deyişle Sosyal medya devi 10 günde 70 milyar dolar kaybetti.
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'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!
Facebook'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!
, 2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu ile imzalanan bir mutabakatla, ihlal başına 40 bin dolar ödemeyi kabul etmişti. Facebook'un 50 milyon kullanıcısına bu ödemeyi yapması durumunda karşı karşıya kalacağı fatura oldukça ağır olacak.
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'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!
Facebook'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!

WHATSAPP'IN KURUCUSU: FACEBOOK'U SİLİN

Veri ihlali iddiaları sonucu sosyal medyada başlatılan 'Delete ' (Facebook'u silin) kampanyasına WhatsApp'ın kurucusu Acton da destek vermişti.

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'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!
Facebook'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!

Sosyal medya devi , 2014 yılında popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

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'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!
Facebook'tan 10 günde 70 milyar dolarlık kayıp!

ELON MUSK FACEBOOK HESAPLARINI KAPATTI

Skandalın ardından 'delete ' kampanyasına destek veren bir başka isim ise Elon Musk oldu. Musk şirketlerinin Facebook sayfalarını sildi.

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