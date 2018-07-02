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'tan telefonlara kötü haber

, bazı telefonlara olan desteğini keseceğini açıkladı. İşte yakın zamanda desteğin kesileceği o Samsung telefonları...

Giriş Tarihi: 02.07.2018 14:12 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 14:13
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'tan telefonlara kötü haber
Facebook'tan Samsung telefonlara kötü haber
, 30 Haziran'dan itibaren 2012 ve 2014 arasında piyasaya sürülen Android telefonlarda bulunan Galeri, Takvim ve Brifing eklentisine olan bağlantı ve desteğini kesecek. Yani bu uygulamalarla Facebook verilerine erişmek mümkün olmayacak.
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'tan telefonlara kötü haber
Facebook'tan Samsung telefonlara kötü haber
Etkilenen işletim sistemi sürümleri arasında KitKat, Lollipop ve Marshmallow bulunuyor. Bu durumdan etkilenen telefon modelleri ise şöyle...
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'tan telefonlara kötü haber
Facebook'tan Samsung telefonlara kötü haber
Galaxy S4
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'tan telefonlara kötü haber
Facebook'tan Samsung telefonlara kötü haber
Galaxy Note 4
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'tan telefonlara kötü haber
Facebook'tan Samsung telefonlara kötü haber
Galaxy Tab S
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'tan telefonlara kötü haber
Facebook'tan Samsung telefonlara kötü haber
Bu değişiklik şu anlama geliyor; eski telefonların yerel sosyal uygulamaları ile arasındaki bağlantı 30 Haziran'da sona erecek. Eğer Facebook galerinize, takviminize ya da diğer bilgilerinize yukarıda listelenen cihazlardan erişmek isterseniz, bunu direkt olarak Facebook ya da Facebook Lite uygulamasından ya da web tarayıcısından yapmanız gerekecek.
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'tan telefonlara kötü haber
Facebook'tan Samsung telefonlara kötü haber
30 Haziran'dan önce indirdiğiniz verilere bu eski uygulamalardan her zaman erişebilirsiniz, ancak bu tarihten sonra ile bağlantı kesileceği için herhangi bir veri alışverişi mümkün olmayacak.
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