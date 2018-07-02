Facebook'tan Samsung telefonlara kötü haber

Facebook, bazı Samsung telefonlara olan desteğini keseceğini açıkladı. İşte yakın zamanda desteğin kesileceği o Samsung telefonları... Facebook, 30 Haziran'dan itibaren 2012 ve 2014 arasında piyasaya sürülen Samsung Android telefonlarda bulunan Galeri, Takvim ve Brifing eklentisine olan bağlantı ve desteğini kesecek. Yani bu uygulamalarla Facebook verilerine erişmek mümkün olmayacak. Etkilenen işletim sistemi sürümleri arasında KitKat, Lollipop ve Marshmallow bulunuyor. Bu durumdan etkilenen telefon modelleri ise şöyle... Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy Note 4 Samsung Galaxy Tab S Bu değişiklik şu anlama geliyor; eski Samsung telefonların yerel sosyal uygulamaları ile Facebook arasındaki bağlantı 30 Haziran'da sona erecek. Eğer Facebook galerinize, takviminize ya da diğer bilgilerinize yukarıda listelenen cihazlardan erişmek isterseniz, bunu direkt olarak Facebook ya da Facebook Lite uygulamasından ya da web tarayıcısından yapmanız gerekecek. 30 Haziran'dan önce indirdiğiniz verilere bu eski uygulamalardan her zaman erişebilirsiniz, ancak bu tarihten sonra Facebook ile bağlantı kesileceği için herhangi bir veri alışverişi mümkün olmayacak.