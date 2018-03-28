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'ın özel ajan testi e düştü! İşte o sorular ve cevapları

dünyası son günlerde bu akıl sorularıyla dolu. Peki 'ın özen ajanları için hazırladığı bu test sorularına bakalım siz doğru cevaplar verebilecek misiniz?

Giriş Tarihi: 28.03.2018 20:23 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 20:29
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'ın özel ajan testi e düştü! İşte o sorular ve cevapları
FBI'ın özel ajan testi internete düştü! İşte o sorular ve cevapları

te devamlı akıl soruları karşımıza çıkıyor. Ancak bu sorular bir başka. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun () özel ajanları için yaptığı bu testi katılımcılardan sadece yüzde 5'i geçebiliyor. İşte o sorular ve cevapları. Unutmayın testin sonuçları ilerleyen fotoğraflarda.

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'ın özel ajan testi e düştü! İşte o sorular ve cevapları
FBI'ın özel ajan testi internete düştü! İşte o sorular ve cevapları

ÇOCUĞUN ANNESİ KİM?

Odada oturan iki kadından biri yerdeki çocuğun annesi. Resmi dikkatlice inceleyin ve hangisi çocuğun annesi bulun.

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'ın özel ajan testi e düştü! İşte o sorular ve cevapları
FBI'ın özel ajan testi internete düştü! İşte o sorular ve cevapları

İKİ HAP

Seri katil kurbanlarını hep aynı yöntemle öldürüyor. Önce onları kaçırıyor, soyuyor ve önlerine iki tane hap koyuyor. Bu haplardan bir tanesinin zehirli bir tanesinin ise zararsız olduğunu söyleyip seçmesini istiyor. Kurbanın seçmediği diğer hapı ise kendisi yutuyor. Kurban her seferinde zehirlenerek ölüyor. Seri katil her defasında zararsız hapı nasıl alıyor?

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'ın özel ajan testi e düştü! İşte o sorular ve cevapları
FBI'ın özel ajan testi internete düştü! İşte o sorular ve cevapları

BUZLU İÇKİ

Sıcak bir günde, bir kadın ve bir erkek restoranda 5 tane buzlu içki siparişi veriyor. İçkilerden 4 tanesini kadın hemen içiyor. Bir tanesini ise adam içiyor. Adam daha sonra içkiden zehirlenerek ölüyor. Doktor içkilerin hepsinin zehirli olduğunu söylüyor. Aynı içkilerden 4 tane içen kadın nasıl ölmedi? (Dikkatlice yeniden okuyun.)

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'ın özel ajan testi e düştü! İşte o sorular ve cevapları
FBI'ın özel ajan testi internete düştü! İşte o sorular ve cevapları

TEYP

Bir adam yanında silah, çanta ve teyiple ölü bulunuyor. Polis teypteki son kaydı dinlemek için "Play" tuşuna bastığında, "Bu hayattan çok yoruldum artık acımı sonlandırmak istiyorum" diyen bir ses ve hemen peşinden silah sesi duyuyor. Ancak polisler bunun intihar değil bir cinayet olduğunu düşünüyor. Ses kaydına rağmen polisler bunun bir cinayet olduğunu neden düşündü?

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'ın özel ajan testi e düştü! İşte o sorular ve cevapları
FBI'ın özel ajan testi internete düştü! İşte o sorular ve cevapları

YILBAŞI GECESİ

Bir adam komşusu tarafından hırsızlıkla suçlanıyor. Komşusunun polise anlattığına göre, adam yılbaşı gecesi komşusunun evindeki partiye geldi ve evden bazı değerli eşyalarını çalmıştır.

Ancak hırsızlıkla suçlanan adam komşusunun söylediklerini kabul etmeyerek polise, ailesiyle birlikte yılbaşını başka bir arkadaşlarının evinde geçirdiklerini ve evden çıkmadan ağacı süslemek için bile zor zaman bulduğunu söyler. Polis hırsızlıkla suçlanan adamın ifadesine inanır. Bu kanıya nasıl varmıştır?

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'ın özel ajan testi e düştü! İşte o sorular ve cevapları
FBI'ın özel ajan testi internete düştü! İşte o sorular ve cevapları

CEVAPLAR

Resmin solundaki yeşil kıyafetli kadın çocuğun annesi. Çünkü sandalyedeki oturuşu ve ayaklarının duruşu çocuğunu koruma iç güdüsünde olduğunu gösteriyor. Bunun yanında, küçük çocuklar bir aktivite yaparken genellikle annelerine yüzleri dönük halde olurlar. Çocuğun duruşu da annesini işaret ediyor.

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