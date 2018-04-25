Galaxy S9+ 256 GB Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung'un üst seviye akıllı telefonu Galaxy S9+'ın 256GB modelinin Türkiye fiyatı açıklandı. Bakın telefonu bu modeli ne kadar fiyata sahip? Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve S9+ bilindiği üzere 64 GB ve 128 GB depolama hafızalarıyla satışa çıkmıştı. Ancak bunların 256GB versiyonları da sonradan çıktı. Samsung çok geçmeden Galaxy S9+'ın 256GB hafızalı modelini de Türkiye'de satışa çıkarıyor. GALAXY S9+ 256 GB TÜRKİYE FİYATI İlk etapta sadece Samsung Mağaza üzerinden satılacak olan Galaxy S9+ 256 GB’lık modelin Türkiye fiyatı ise 5.699 TL olarak belirlendi. 400 GB’a kadar microSD kart desteğinin de yer aldığı bu modelde; 21.880 fotoğrafı, 70 saatlik HD videoyu, 32 saat 40 dakikalık Full HD videoyu, 7 saat 20 dakikalık 4K videoyu ve 61.340 adet MP3 dosyasını saklama imkanı sunuluyor. Sadece Galaxy S9+ modeline özel olan 256 GB’lık depolama birimi sayesinde, Android kullanıcıları daha fazla veriyi depolayabileceği gibi, microSD kartlara göre bu verilere daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek. GALAXY S9+ ÖZELLİKLERİ Ekran: 6.2 inç Super AMOLED 1440 x 2960 px ,18.5:9 ekran oranı, 529 ppi İşlemci: Exynos 9810 Octa (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) GPU: Mali-G72 MP18 RAM: 6 GB RAM Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri 400 GB SD kart desteği