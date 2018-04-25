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256 GB Türkiye fiyatı belli oldu

'un üst seviye akıllı telefonu 'ın 256GB modelinin Türkiye fiyatı açıklandı. Bakın telefonu bu modeli ne kadar fiyata sahip?

Giriş Tarihi: 25.04.2018 22:52 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 00:01
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256 GB Türkiye fiyatı belli oldu
Galaxy S9+ 256 GB Türkiye fiyatı belli oldu
'un yeni telefonları Galaxy S9 ve S9+ bilindiği üzere 64 GB ve 128 GB depolama hafızalarıyla satışa çıkmıştı. Ancak bunların 256GB versiyonları da sonradan çıktı.
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256 GB Türkiye fiyatı belli oldu
Galaxy S9+ 256 GB Türkiye fiyatı belli oldu
çok geçmeden 'ın 256GB hafızalı modelini de Türkiye'de satışa çıkarıyor.
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256 GB Türkiye fiyatı belli oldu
Galaxy S9+ 256 GB Türkiye fiyatı belli oldu
256 GB TÜRKİYE FİYATI İlk etapta sadece Mağaza üzerinden satılacak olan Galaxy S9+ 256 GB’lık modelin Türkiye fiyatı ise 5.699 TL olarak belirlendi.
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256 GB Türkiye fiyatı belli oldu
Galaxy S9+ 256 GB Türkiye fiyatı belli oldu
400 GB’a kadar microSD kart desteğinin de yer aldığı bu modelde; 21.880 fotoğrafı, 70 saatlik HD videoyu, 32 saat 40 dakikalık Full HD videoyu, 7 saat 20 dakikalık 4K videoyu ve 61.340 adet MP3 dosyasını saklama imkanı sunuluyor.
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256 GB Türkiye fiyatı belli oldu
Galaxy S9+ 256 GB Türkiye fiyatı belli oldu
Sadece modeline özel olan 256 GB’lık depolama birimi sayesinde, Android kullanıcıları daha fazla veriyi depolayabileceği gibi, microSD kartlara göre bu verilere daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek.
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256 GB Türkiye fiyatı belli oldu
Galaxy S9+ 256 GB Türkiye fiyatı belli oldu

GALAXY S9+ ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.2 inç Super AMOLED 1440 x 2960 px ,18.5:9 ekran oranı, 529 ppi
İşlemci: Exynos 9810 Octa (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.9 GHz Cortex-A55)
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256 GB Türkiye fiyatı belli oldu
Galaxy S9+ 256 GB Türkiye fiyatı belli oldu

GPU: Mali-G72 MP18
RAM: 6 GB RAM
Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri 400 GB SD kart desteği

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