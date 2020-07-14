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Google beklenen özelliği Android 11'den çıkardı! Kullanıcılar bu duruma üzülecek
Android 11 oldukça merak ediliyor. Birçok yeniliği içeriğinde barındıran Android 11'in yeni beta sürümü de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu betada 10'dan fazla yeni özellik yer alıyor. Google, Android 11 üstündeki çalışmalarına devam ederken kullanıcıları üzecek bir gelişme yaşandı. Kullanıcıların istediği bir özellik Android 11'den çıkartıldı.
Giriş Tarihi: 14.07.2020
11:38
Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
11:46
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