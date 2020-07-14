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beklenen özelliği 11'den çıkardı! Kullanıcılar bu duruma üzülecek

11 oldukça merak ediliyor. Birçok yeniliği içeriğinde barındıran Android 11'in yeni beta sürümü de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu betada 10'dan fazla yeni özellik yer alıyor. , Android 11 üstündeki çalışmalarına devam ederken kullanıcıları üzecek bir gelişme yaşandı. Kullanıcıların istediği bir özellik Android 11'den çıkartıldı.

Giriş Tarihi: 14.07.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 11:46
Google beklenen özelliği Android 11'den çıkardı! Kullanıcılar bu duruma üzülecek

ABD merkezli teknoloji şirketi 'ın bir süredir üzerinde mesai harcadığı yeni işletim sistemi Anroid 11'den kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek bir haber geldi.

Google beklenen özelliği Android 11'den çıkardı! Kullanıcılar bu duruma üzülecek

11'in geliştirme sürümlerinde yer alan kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliğinin final sürümende yer almayacağı ortaya çıktı.

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Google beklenen özelliği Android 11'den çıkardı! Kullanıcılar bu duruma üzülecek

11'i geliştiren mühendislik takımından Dan Sandler, sosyal medya platformu Reddit'te yaptığı açıklamada söz konusu özelliği final sürümüne dahil etmeme kararını kullanıcı deneyimi nedeniyle aldıklarının altını çizdi.

Google beklenen özelliği Android 11'den çıkardı! Kullanıcılar bu duruma üzülecek

ANDROID 11 İLE GELECEK YENİLİKLER NELER?

Beta sürümlerin yayınlanmasıyla birlikte 11 ile gelecek özellikler de resmiyet kazanmaya başladı.

Google beklenen özelliği Android 11'den çıkardı! Kullanıcılar bu duruma üzülecek

Beta sürümüne bakılırsa YouTube ve Spotify gibi uygulamalar aracılığıyla çalınan medyalar 11'in 'Hızlı Ayarlar'ında özel bir bölüme sahip olacak.

Google beklenen özelliği Android 11'den çıkardı! Kullanıcılar bu duruma üzülecek

Aynı özellik dahili olarak akıllı telefonun hafızasında yer alan şarkıların da kontrol edilmesini de sağlıyor.

Google beklenen özelliği Android 11'den çıkardı! Kullanıcılar bu duruma üzülecek

Yeni 'Güç Menüsü' Cihaz Kontrolleri, Kartlar ve Geçişler gibi seçenekler ile geliyor.

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