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Haberler Galeri Google Haritalar'da konum verilerinin paylaşılmasını istiyor! Kabul etmeyenler bazı özellikleri kullanamayacak!
Giriş Tarihi: 31.08.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 09:35

Google Haritalar'da konum verilerinin paylaşılmasını istiyor! Kabul etmeyenler bazı özellikleri kullanamayacak!

Eğer Google Haritalar'ı kullanıyorsanız yakın zaman içinde yeni şartlarla ilgili bir uyarı alabilirsiniz. Google, Haritalar uygulamasında kullanıcılardan açık şekilde konum verilerini paylaşmasını istemeye başladı. Teknoloji devi, konum verilerinin iOS ve Android platformlarında Haritalar servisini iyileştirmek, gerçek zamanlı trafik bilgilerini göstermek ve herhangi bir gecikmeyi tespit etmek için kullanılacağını söylüyor. Yeni şartları kabul etmeyenler ise Google Haritalar uygulamasında bazı özellikleri kullanamayacak!

Google Haritalar’da konum verilerinin paylaşılmasını istiyor! Kabul etmeyenler bazı özellikleri kullanamayacak!

MSPoweruser sitesinin haberine göre Google, 30 Ağustos tarihinden itibaren Haritalar kullanıcılarına yeni şartlarla ilgili bir uyarı göndermeye başladı görünüyor.

Google Haritalar’da konum verilerinin paylaşılmasını istiyor! Kabul etmeyenler bazı özellikleri kullanamayacak!

Uyarı mesajında, "Navigasyon verileri Haritalar'ı nasıl daha iyi hale getirebilir? Google, Haritalar servisini herkes için iyileştirmek ve geliştirmek için sizin ve diğer kişilerin navigasyon verilerini kullanır.

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Google Haritalar’da konum verilerinin paylaşılmasını istiyor! Kabul etmeyenler bazı özellikleri kullanamayacak!

Siz gezinirken, Google, GPS konumu ve izlediğiniz rota gibi detayları toplar. Bu veriler, diğer kullanıcıların en hızlı şekilde rotayı bulması, gerçek zamanlı trafik bilgileri ve gecikmeleri tespit etmeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Google Haritalar’da konum verilerinin paylaşılmasını istiyor! Kabul etmeyenler bazı özellikleri kullanamayacak!

Haritalar'da yapılan bu güncelleme, Google hesabınız veya cihazınızla asla ilişkilendirilmeyecektir" yazıyor.

Google Haritalar’da konum verilerinin paylaşılmasını istiyor! Kabul etmeyenler bazı özellikleri kullanamayacak!

Konum bilgilerinin paylaşılmasını kabul etmeyen kullanıcılar canlı adım adım navigasyon ve sesli geri bildirim özelliklerinden yararlanamayacak. Google bu özellikler yerine statik bir yol tarifesi sunacak.

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