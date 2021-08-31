Giriş Tarihi: 31.08.2021 09:34Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 09:35
Google Haritalar'da konum verilerinin paylaşılmasını istiyor! Kabul etmeyenler bazı özellikleri kullanamayacak!
Eğer Google Haritalar'ı kullanıyorsanız yakın zaman içinde yeni şartlarla ilgili bir uyarı alabilirsiniz. Google, Haritalar uygulamasında kullanıcılardan açık şekilde konum verilerini paylaşmasını istemeye başladı. Teknoloji devi, konum verilerinin iOS ve Android platformlarında Haritalar servisini iyileştirmek, gerçek zamanlı trafik bilgilerini göstermek ve herhangi bir gecikmeyi tespit etmek için kullanılacağını söylüyor. Yeni şartları kabul etmeyenler ise Google Haritalar uygulamasında bazı özellikleri kullanamayacak!