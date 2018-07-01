Google'da öyle şeyleri aramışlar ki

İnsanlar arama motoru Google'da hemen her şeyi arıyorlar. İşte şimdiye kadar kayıtlara geçen en tuhaf aramalar... Siz Google'da gayet makul kelimelerle aramalar yapıyor olabilirsiniz; ama bazıları var ki cinayet işlemeyi düşünüp cesedi nasıl saklayacağını bile Google'a soruyor! İşte Google'da yapılan en tuhaf aramalar... Yapılan arama: Bir cesedi nasıl saklarım? Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 1000 kez Yapılan arama: Kedimin beni sevmesini nasıl sağlarım? Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 390 Yapılan arama: Lady Gaga çıplak Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 135 binYapılan arama: Lady Gaga bir erkek mi Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 18 bin Yapılan arama: Lady Gaga bir erkek mi Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 18 bin Yapılan arama: Kedi flörtü Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 110 Yapılan arama: Kırılan bir kalp nasıl tamir edilir Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 10 bin