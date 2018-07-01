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'da öyle şeyleri aramışlar ki

İnsanlar arama motoru 'da hemen her şeyi arıyorlar. İşte şimdiye kadar kayıtlara geçen en tuhaf aramalar...

Giriş Tarihi: 01.07.2018 18:56 Güncelleme Tarihi: 01.07.2018 19:21
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'da öyle şeyleri aramışlar ki
Google'da öyle şeyleri aramışlar ki
Siz 'da gayet makul kelimelerle aramalar yapıyor olabilirsiniz; ama bazıları var ki cinayet işlemeyi düşünüp cesedi nasıl saklayacağını bile Google'a soruyor! İşte Google'da yapılan en tuhaf aramalar...
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'da öyle şeyleri aramışlar ki
Google'da öyle şeyleri aramışlar ki

Yapılan arama: Bir cesedi nasıl saklarım?
Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 1000 kez

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'da öyle şeyleri aramışlar ki
Google'da öyle şeyleri aramışlar ki
Yapılan arama: Kedimin beni sevmesini nasıl sağlarım?
Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 390
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'da öyle şeyleri aramışlar ki
Google'da öyle şeyleri aramışlar ki
Yapılan arama: Lady Gaga çıplak
Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 135 binYapılan arama: Lady Gaga bir erkek mi
Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 18 bin
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'da öyle şeyleri aramışlar ki
Google'da öyle şeyleri aramışlar ki
Yapılan arama: Lady Gaga bir erkek mi
Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 18 bin
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'da öyle şeyleri aramışlar ki
Google'da öyle şeyleri aramışlar ki
Yapılan arama: Kedi flörtü
Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 110
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'da öyle şeyleri aramışlar ki
Google'da öyle şeyleri aramışlar ki
Yapılan arama: Kırılan bir kalp nasıl tamir edilir
Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 10 bin
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