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’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek

Google'ın çatı kuruluşu Alphabet'in CEO'su internetin geleceğiyle ilgili şok edici açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.09.2018 01:47 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 01:48
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’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek
Google’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek

"Yeni soğuk savaş interneti iki ayrı bölüme ayıracak"

İddianın sahibi internet devi 'ın çatı kuruluşu Alphabet'in CEO'su Eric Schmidt. Eric Schmidt'e göre, bu durum 10 yıl içinde yaşanacak.

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’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek
Google’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek
ABD basınına konuşan Schmidt, vergi savaşlarının internete sıçrayacağı ve internetin Çin kutbu ve ABD kutbu olarak ikiye bölüneceğini iddia etti.
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’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek
Google’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek
Küresel internetin önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu iki dev tarafından yönetileceğinin altını çizen Schmidt, “2028 yılında internetin iki farklı sürümüyle karşılaşabiliriz. Bence şu anki en güçlü senaryo bu ve bu bir ayrılık değil; Çin öncülüğündeki bir internet ve Çinli olmayıp ABD tarafından yönetilen bir internet” dedi.
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’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek
Google’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek
Schmidt aynı açıklamasında Çin’de internet alanındaki ürün ve hizmetlere karşın, ülkedeki sansür ve internet üzerindeki kontrol girişimlerinin ‘gerçek bir tehlike’ olduğunun altını çizdi.
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’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek
Google’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek
İnternet devi , bir süredir Çin’e özel ‘sansürlü’ arama motoru geliştirdiği iddiası ile gündemde!
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’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek
Google’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek
"Dragonfly" adı verilen proje kapsamında yasaklı web sayfalarını ve insan hakları, demokrasi, din ve barışçıl protesto gibi arama sözcüklerinin olduğu sonuçları ayıklayan özel uygulamalar geliştiriliyor.
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’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek
Google’ın CEO’sundan şok açıklama! İnternet ikiye bölünecek
Üst Yöneticisi Sundar Pichai'nin, Çin yönetiminden üst düzey bir isimle Aralık 2017'de yaptığı toplantının ardından başlatılan proje kapsamında Google mühendislerinin "Maotai" ve "Longfei" adını verdikleri, Android tabanlı özel mobil arama uygulamasının iki versiyonunu geliştirdikleri belirtilmişti.
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