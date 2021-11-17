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Haberler Galeri Güneş sisteminin kayıp gezegeni 1980'lerde bulunmuş olabilir! 38 yıl sonra şaşkına çevirdi
Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 10:05

Güneş sisteminin kayıp gezegeni 1980'lerde bulunmuş olabilir! 38 yıl sonra şaşkına çevirdi

1983 yılında gök bilimci Michael Rowan-Robinson, ilk kızılötesi uzay teleskobu olan IAS'den (Infrared Astronomical Satellite) gelen verileri kullanarak 10. gezegenle ilgili bir araştırma yaptı. Plüton o zamanlar 9. gezegen sayılıyordu. Fakat Robinson yeni bir gezegen bulamadı ve yıllar sonra da 10. gezegen olmadığından emindi. Ancak Robinson çalışmasını yıllar sonra yeniden ele aldı. Kızılötesi teleskop aslında kayıp gezegeni bulmuş olabilir görünüyor.

Güneş sisteminin kayıp gezegeni 1980’lerde bulunmuş olabilir! 38 yıl sonra şaşkına çevirdi

Plüton'un gezegen sınıfından çıkarılmasından sonra 10. gezegen, 9. gezegen olarak adlandırılmaya başlandı. Michael Rowan-Robinson'un araştırmasından beri Güneş sisteminde kayıp gezegene potansiyel olarak ev sahipliği yapabilecek yerler ortaya çıkarıldı.

Güneş sisteminin kayıp gezegeni 1980’lerde bulunmuş olabilir! 38 yıl sonra şaşkına çevirdi

Bazı uzmanlar Kuiper Kuşağı'ndaki gök cisimlerinde, asteroitlerde, Neptün'ün yörüngesinin ötesindeki buzlu cisimlerin hareketlerinde bir gezegenin (En azından çekim kuvveti olan cismin) parmağı olabileceğinden şüpheleniyor.

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Güneş sisteminin kayıp gezegeni 1980’lerde bulunmuş olabilir! 38 yıl sonra şaşkına çevirdi

Michael Rowan-Robinson, 9. gezegenin olabileceği potansiyel yerlerle ilgili araştırmaların ardından, 1983'te gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarını yeniden gözden geçirdi ve üç kızılötesi kaynak buldu. Sonuçları arXiv'de paylaştı. Ancak bu sonuçların ön baskı olduğunu ve hakem değerlendirmesinden geçeceğini de belirtelim.

Güneş sisteminin kayıp gezegeni 1980’lerde bulunmuş olabilir! 38 yıl sonra şaşkına çevirdi

9. gezegen veya eski adıyla Planet X uzun zamandır gök bilimciler tarafından tartışılan bir konu. 1781'de Uranüs'ün keşfinden sonra bilim insanları, matematiksel olarak Uranüs'ü rahatsız eden bir şeylerden şüphelenmişlerdi. Gezegeni etkileyen bir kütleçekim kuvveti vardı. Bunun sonusunca 1846'da Neptün keşfedildi. Fakat Neptün'ü de etkileyen bir kuvvet vardı. Plüton 1930'da keşfedildi, ancak Neptün'ün üstündeki etkinin kaynağı değildi.

Güneş sisteminin kayıp gezegeni 1980’lerde bulunmuş olabilir! 38 yıl sonra şaşkına çevirdi

9. gezegeni araştıran bilim insanları, bu gezegenin Dünya'nın kütlesinden birkaç kat daha büyük olduğunu ve Güneş'in etrafındaki turunu binlerce yılda tamamladığını tahmin ediyor. Bu sadece teorilerden biri. Alternatif teorilere baktığımızda 9. gezegen sadece bir enkaz yığını olabilir veya oldukça küçük bir kara delik de olabilir. Bazı uzmanlar bowling toğu büyüklüğünde bir kara delikten şüpheleniyor.

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