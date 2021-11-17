Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:03Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 10:05
Güneş sisteminin kayıp gezegeni 1980'lerde bulunmuş olabilir! 38 yıl sonra şaşkına çevirdi
1983 yılında gök bilimci Michael Rowan-Robinson, ilk kızılötesi uzay teleskobu olan IAS'den (Infrared Astronomical Satellite) gelen verileri kullanarak 10. gezegenle ilgili bir araştırma yaptı. Plüton o zamanlar 9. gezegen sayılıyordu. Fakat Robinson yeni bir gezegen bulamadı ve yıllar sonra da 10. gezegen olmadığından emindi. Ancak Robinson çalışmasını yıllar sonra yeniden ele aldı. Kızılötesi teleskop aslında kayıp gezegeni bulmuş olabilir görünüyor.