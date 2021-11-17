Güneş sisteminin kayıp gezegeni 1980’lerde bulunmuş olabilir! 38 yıl sonra şaşkına çevirdi

9. gezegeni araştıran bilim insanları, bu gezegenin Dünya'nın kütlesinden birkaç kat daha büyük olduğunu ve Güneş'in etrafındaki turunu binlerce yılda tamamladığını tahmin ediyor. Bu sadece teorilerden biri. Alternatif teorilere baktığımızda 9. gezegen sadece bir enkaz yığını olabilir veya oldukça küçük bir kara delik de olabilir. Bazı uzmanlar bowling toğu büyüklüğünde bir kara delikten şüpheleniyor.