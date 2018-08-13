Henüz 3 yaşında ama zekasıyla Einstein'ı geçti!

"SADECE IQ'SU 146 VE ÜZERİNDE OLAN İNSANLAR BU MATEMATİK TESTİNİ GEÇEBİLİYOR"

Sosyal medya kullanıcıları yeni bir matematik testini cevaplamak için birbiriyleriyle yarışıyor. İnternet kullanıcısı Cody Cross tarafından hazırlanan denklemler ve basit eşitsizliklerden oluşan matematik testi paylaşım rekorları kırıyor. Cody Cross, bu testteki 10 sorunun hepsine doğru cevap veren kişilerin parlak bir zekaya sahip olduğunu ve IQ'larının 146 ya da daha üzerinde olduğunu iddia ederek, nüfusun sadece yüzde ikisinin ise 6 soruya doğru cevap verebildiğini söyledi.

İşte o sorular;