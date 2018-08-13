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Henüz 3 yaşında ama sıyla 'ı geçti!

Sadece 3 yaşında olan küçük kız çocuğu sıyla ve gibi isimleri geride bıraktı.

Giriş Tarihi: 13.08.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 12:35
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Henüz 3 yaşında ama sıyla 'ı geçti!
Henüz 3 yaşında ama zekasıyla Einstein'ı geçti!
Ophelia Morgan-Dev isimli kız çocuğu, dışarıdan bakıldığında sıradan bir çocuk gibi görünse de onu diğer çocuklardan hatta insanlardan ayıran üstün bir sı var.
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Henüz 3 yaşında ama sıyla 'ı geçti!
Henüz 3 yaşında ama zekasıyla Einstein'ı geçti!
İngiltere’de yaşayan 3 yaşındaki kız çocuğu katsayısı testinden (IQ) aldığı sonuç günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Zira Ophelia’nın IQ’su 171 olarak belirlendi. Başka bir deyişle 3 yaşındaki çocuk deha fizikçilerden 11 puan daha yüksek IQ seviyesine sahip
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Henüz 3 yaşında ama sıyla 'ı geçti!
Henüz 3 yaşında ama zekasıyla Einstein'ı geçti!

"SADECE IQ'SU 146 VE ÜZERİNDE OLAN İNSANLAR BU MATEMATİK TESTİNİ GEÇEBİLİYOR"

Sosyal medya kullanıcıları yeni bir matematik testini cevaplamak için birbiriyleriyle yarışıyor. İnternet kullanıcısı Cody Cross tarafından hazırlanan denklemler ve basit eşitsizliklerden oluşan matematik testi paylaşım rekorları kırıyor. Cody Cross, bu testteki 10 sorunun hepsine doğru cevap veren kişilerin parlak bir ya sahip olduğunu ve IQ'larının 146 ya da daha üzerinde olduğunu iddia ederek, nüfusun sadece yüzde ikisinin ise 6 soruya doğru cevap verebildiğini söyledi.

İşte o sorular;

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Henüz 3 yaşında ama sıyla 'ı geçti!
Henüz 3 yaşında ama zekasıyla Einstein'ı geçti!
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Henüz 3 yaşında ama sıyla 'ı geçti!
Henüz 3 yaşında ama zekasıyla Einstein'ı geçti!
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Henüz 3 yaşında ama sıyla 'ı geçti!
Henüz 3 yaşında ama zekasıyla Einstein'ı geçti!
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Henüz 3 yaşında ama sıyla 'ı geçti!
Henüz 3 yaşında ama zekasıyla Einstein'ı geçti!
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