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Herkes bu görüntüleri sanıyor ama...

Giriş Tarihi: 12.09.2018 23:06 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 23:08
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Herkes bu görüntüleri sanıyor ama...
Herkes bu görüntüleri Photoshop sanıyor ama...
Bu görüntülere ilk bakışta inanmak oldukça zor; 'la hazırlanan bir illüstrasyon olduğunu dahi düşünüyor olabilirsiniz!
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Herkes bu görüntüleri sanıyor ama...
Herkes bu görüntüleri Photoshop sanıyor ama...
Ancak bu gördüğünüz gerçek! Yani hiçbir grafik programı yok bu görüntülerde... Peki bu nasıl oluyor?
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Herkes bu görüntüleri sanıyor ama...
Herkes bu görüntüleri Photoshop sanıyor ama...
Niko Photographisme 'Robot Next Door' yani 'Komşu Robotlar' adını verdiği özel koleksiyonundan bu görüntüler...
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Herkes bu görüntüleri sanıyor ama...
Herkes bu görüntüleri Photoshop sanıyor ama...
Serideki lar bilgisayar programı ile hazırlanmış gibi sahte bir görünüme sahip ama aslında sahte değiller.
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Herkes bu görüntüleri sanıyor ama...
Herkes bu görüntüleri Photoshop sanıyor ama...
Ancak bu görüntüler elbette gerçek birer Android'e ait değil! Peki nasıl oluyor da bu görüntüler ortaya çıkıyor?
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Herkes bu görüntüleri sanıyor ama...
Herkes bu görüntüleri Photoshop sanıyor ama...
lar düzenlenmiş ancak bilgisayarda değil, gerçek hayatta.
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Herkes bu görüntüleri sanıyor ama...
Herkes bu görüntüleri Photoshop sanıyor ama...
Bilgisayarda düzenlenmiş görsellere (CGI) alıştığımızdan olsa gerek; bu görüntülerin bilgisayarla hazırlandığı yanılgısına düşüyoruz. Oysa ilgisi yok!
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