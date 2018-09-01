Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol beyin birlikte çalışırsa ne olur?

Beyin ile ilgili birçok şehir efsanesi bulunuyor. Mesela sağ ve sol beynin bir arada çalışması. Peki birlikte çalışsalar ne olurdu? Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, nörobilim araştırmalarının, beynin sadece mantık organı değil, aynı zamanda duygu ve inanç organı olduğunu ortaya çıkardığını söyledi. Sol ve sağ beyin birlikte çalışınca doğru karar ortaya çıkıyor. Tanrıdağ, insan psikolojisinde ve sorunların çözümünde mantığın olduğu kadar duygusal zekanın da önemli olduğunu açıkladı. 'Sol beynin yanı sıra, bir de sağ beyin var ki insanların duygusal zekalarını empatilerini ve meselelere daha farklı açıdan bakmalarını sağlıyor.' Tanrıdağ, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: 'Beyin araştırmaları arttıkça psikolojide uzun zamandır geçerli olan bazı düşünceler beyin süzgecinden geçiyor. Sosyal nörobilim araştırmaları beynin sadece mantık organı değil, aynı zamanda duygu ve inanç organı olduğunu hatta beynin mantığının duygular üzerinden kurulduğunu ve duygular eşliğinde verilen kararların eski inanışta olduğu gibi yanlış değil, en doğru kararlar olduğunu gösteriyor. Bunun altyapısında beynin sol ve sağ yarılarının birlikte çalışması var.