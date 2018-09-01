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Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol birlikte çalışırsa ne olur?

ile ilgili birçok şehir efsanesi bulunuyor. Mesela sağ ve sol beynin bir arada çalışması. Peki birlikte çalışsalar ne olurdu?

Giriş Tarihi: 01.09.2018 23:23 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 23:26
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Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol birlikte çalışırsa ne olur?
Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol beyin birlikte çalışırsa ne olur?
Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, nörobilim araştırmalarının, beynin sadece mantık organı değil, aynı zamanda duygu ve inanç organı olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.
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Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol birlikte çalışırsa ne olur?
Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol beyin birlikte çalışırsa ne olur?
Sol ve sağ birlikte çalışınca doğru karar ortaya çıkıyor.
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Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol birlikte çalışırsa ne olur?
Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol beyin birlikte çalışırsa ne olur?
Tanrıdağ, insan psikolojisinde ve sorunların çözümünde mantığın olduğu kadar duygusal zekanın da önemli olduğunu açıkladı.
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Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol birlikte çalışırsa ne olur?
Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol beyin birlikte çalışırsa ne olur?
"Sol beynin yanı sıra, bir de sağ var ki insanların duygusal zekalarını empatilerini ve meselelere daha farklı açıdan bakmalarını sağlıyor."
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Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol birlikte çalışırsa ne olur?
Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol beyin birlikte çalışırsa ne olur?
Tanrıdağ, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: " araştırmaları arttıkça psikolojide uzun zamandır geçerli olan bazı düşünceler beyin süzgecinden geçiyor.
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Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol birlikte çalışırsa ne olur?
Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol beyin birlikte çalışırsa ne olur?
Sosyal nörobilim araştırmaları beynin sadece mantık organı değil, aynı zamanda duygu ve inanç organı olduğunu hatta beynin mantığının duygular üzerinden kurulduğunu ve duygular eşliğinde verilen kararların eski inanışta olduğu gibi yanlış değil, en doğru kararlar olduğunu gösteriyor.
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Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol birlikte çalışırsa ne olur?
Herkes bunu merak ediyor! Sağ ve sol beyin birlikte çalışırsa ne olur?
Bunun altyapısında beynin sol ve sağ yarılarının birlikte çalışması var.
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