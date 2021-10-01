Giriş Tarihi: 01.10.2021 10:08Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 10:09
İki saat içinde yağmurun yağıp yağmayacağını tahmin edecek!
Yapay zeka birçok alanda kendine yer buldu. Günlük hayatımıza yapay zeka destekli ürünler ve hizmetler girdi. Mesela akıllı telefonları en bilinen örneklerden biri olarak gösterebiliriz. Telefonlarda yapay zeka destekli uygulamalar yer alıyor. Bununla birlikte bilim insanları, yapay zeka üstündeki geliştirmelere devam ediyor. Son olarak Yapay zeka ile gelecek 2 saat içinde yağmur yağıp yağmayacağının tahmin edilebileceği öne sürüldü.