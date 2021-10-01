İki saat içinde yağmurun yağıp yağmayacağını tahmin edecek!

Geleneksel yöntemlerde karmaşık denklemler kullanıldığı ve genellikle 6 saat ile 2 hafta arasında bir süre için tahminde bulunulduğu, buna karşın "AI" sisteminin kritik fırtınalar ve seller dahil olmak üzere daha doğru kısa vadeli tahminler yapabildiği belirtildi.