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Haberler Galeri İki saat içinde yağmurun yağıp yağmayacağını tahmin edecek!
Giriş Tarihi: 01.10.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 10:09

İki saat içinde yağmurun yağıp yağmayacağını tahmin edecek!

Yapay zeka birçok alanda kendine yer buldu. Günlük hayatımıza yapay zeka destekli ürünler ve hizmetler girdi. Mesela akıllı telefonları en bilinen örneklerden biri olarak gösterebiliriz. Telefonlarda yapay zeka destekli uygulamalar yer alıyor. Bununla birlikte bilim insanları, yapay zeka üstündeki geliştirmelere devam ediyor. Son olarak Yapay zeka ile gelecek 2 saat içinde yağmur yağıp yağmayacağının tahmin edilebileceği öne sürüldü.

AA
İki saat içinde yağmurun yağıp yağmayacağını tahmin edecek!

BBC'de yer alan habere göre, Google'a ait London AI lab DeepMind ve Exeter Üniversitesinden bilim insanları, anlık tahmine yönelik "Al" adlı sistemi geliştirmek üzere Birleşik Krallığın meteoroloji kurumu Met Office ile iş birliği yaptı.

İki saat içinde yağmurun yağıp yağmayacağını tahmin edecek!

Geleneksel yöntemlerde karmaşık denklemler kullanıldığı ve genellikle 6 saat ile 2 hafta arasında bir süre için tahminde bulunulduğu, buna karşın "AI" sisteminin kritik fırtınalar ve seller dahil olmak üzere daha doğru kısa vadeli tahminler yapabildiği belirtildi.

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İki saat içinde yağmurun yağıp yağmayacağını tahmin edecek!

Met Office'den Niall Robinson, "Aşırı hava koşullarının can kaybı da dahil olmak üzere feci sonuçları var ve iklim değişikliğinin etkilerinin gösterdiği gibi bu tür olaylar daha yaygın hale gelecek." dedi.

İki saat içinde yağmurun yağıp yağmayacağını tahmin edecek!

Robinson, bu nedenle daha kısa vadeli hava tahminlerinin insanların güvende kalmasına yardımcı olacağını ifade etti.

İki saat içinde yağmurun yağıp yağmayacağını tahmin edecek!

2016'dan 2018'e kadar Birleşik Krallık radar haritalarını kullanarak yaygın yağış modellerini öğrenen sistem, 2019'daki haritalarda test edildi ve Met Office uzmanları tarafından vakaların yüzde 89'unda doğrulandı.

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