İnanılır gibi değil! Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şaşkına döndü
İnanılır gibi değil! Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şaşkına döndü
Bundan yıllar önce hayatımızda olmayan bazı şeyler şimdi dilimize adeta pelesenk olmuş durumda Bunlardan biri de selfi çekmek. Selfie çılgınlığı artık şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Neredeyse kimi insanlar her gördükleri yerde selfie çekiyor denebilir. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla hayatımıza sürekli yeni adetler ekleniyor. Belki de bunlardan en popüleri de selfie çekmek. Peki selfie çekerken bazı insanların ölüme meydan okuduklarını biliyor muydunuz? Bu görüntüler sizi çok şaşırtacak!
Giriş Tarihi: 07.02.2020
16:33
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
16:34
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