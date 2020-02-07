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İnanılır gibi değil! Bir uğruna... Fotoğrafı görenler şaşkına döndü

Bundan yıllar önce hayatımızda olmayan bazı şeyler şimdi dilimize adeta pelesenk olmuş durumda Bunlardan biri de selfi çekmek. çılgınlığı artık şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Neredeyse kimi insanlar her gördükleri yerde selfie çekiyor denebilir. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla hayatımıza sürekli yeni adetler ekleniyor. Belki de bunlardan en popüleri de selfie çekmek. Peki selfie çekerken bazı insanların ölüme meydan okuduklarını biliyor muydunuz? Bu görüntüler sizi çok şaşırtacak!

Giriş Tarihi: 07.02.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 16:34
İnanılır gibi değil! Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şaşkına döndü

için tehlikeyi göze aldılar. Dünyanın farklı yerlerinden insanların selfie çekilmek için yaptıkları şaşkına çevirdi. İşte o çılgın selfie'lerden bazıları...

İnanılır gibi değil! Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şaşkına döndü
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İnanılır gibi değil! Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şaşkına döndü
İnanılır gibi değil! Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şaşkına döndü
İnanılır gibi değil! Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şaşkına döndü
İnanılır gibi değil! Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şaşkına döndü
İnanılır gibi değil! Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şaşkına döndü
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